Массированный обстрел Киева: Каллас анонсировала новые санкции ЕС против России

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что предложит расширить санкции против компаний, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на массированную атаку на Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Каллас в Х.

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Она подчеркнула, что одними лишь словами осуждения российские удары по Киеву остановить невозможно.

"Это могут сделать только постоянная военная поддержка Украины и усиление давления на Москву. На этой неделе ЕС начал выплачивать 6 млрд евро в рамках кредита на 90 млрд евро для укрепления украинной обороны. Сегодня я предложу применить санкции к более широкому кругу компаний, поддерживающих ВПК России, в ответ на эти удары. Чем больше Москва наносит удары по гражданским лицам, тем больше должно быть санкций.

Мы будем продолжать повышать цену войны, пока Россия не поймет, что не может победить", - заявила Каллас.

Также она сообщила, что с сотрудниками Представительства Европейского Союза в Украине, работающими в Киеве, все в порядке.

Она поблагодарила коллектив представительства за работу и преданность делу, отметив, что они продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на сложные условия, вызванные российскими атаками.

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Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

погибли не менее 13 человек;

почти 90 получили ранения, среди них двое детей;

повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;

спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе — 15-летнюю девушку и ее семью.

Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:

Дарницкий;

Деснянский;

Святошинский;

Соломенский;

Голосеевский;

Печерский;

Подольский;

Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменяли маршруты общественного транспорта.

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