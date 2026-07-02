Масований обстріл Києва: Каллас анонсувала нові санкції ЄС проти Росії

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що запропонує розширити санкції проти компаній, які підтримують російський військово-промисловий комплекс, у відповідь на масовану атаку на Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Каллас у Х.

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Вона наголосила, що самими лише словами осуду російські удари по Києву зупинити неможливо.

"Це можуть зробити лише стала військова підтримка для України та посилення тиску на Москву. ЄС цього тижня почав виплачувати 6 млрд євро у межах позики на 90 млрд євро для посилення української оборони. Сьогодні я запропоную застосувати санкції до ширшого кола компаній, що підтримують ВПК Росії, у відповідь на ці удари. Що більше Москва б’є по цивільних, тим більше має бути санкцій.

Ми продовжимо підвищувати ціну війни, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти", – заявила Каллас.

Також вона повідомила, що зі співробітниками Представництва Європейського Союзу в Україні, які працюють у Києві, все гаразд.

Вона подякувала колективу представництва за роботу та відданість, наголосивши, що вони продовжують виконувати свої обов'язки попри складні умови, спричинені російськими атаками.

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Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

загинули щонайменше 13 людей;

майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;

пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;

рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

Дарницький;

Деснянський;

Святошинський;

Солом'янський;

Голосіївський;

Печерський;

Подільський;

Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

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