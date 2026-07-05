Пєсков заявив, що в Україні триває "справжня війна" через втручання Заходу
У Кремлі заявили, що їхня "СВО" в Україні вже перетворилася на "справжню війну" через те, що у конфлікт втягнулися країни Заходу.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Втрутився Захід
Так, за його словами, все почалося нібито як "спеціальна військова операція", але втрутився Захід.
"Триває війна, це справжня війна. Ви знаєте, чому війна? Потому що все почалося як "спеціальна військова операція". Продовжується як війна, тому що за Києвом стоять і Берлін, і Париж, і Гаага, і Осло, і, на жаль, Вашингтон", - сказав речник диктатора.
Удари України по РФ
Також Пєсков заявив, що Україні нібито допомагають наводити озброєння на російські цілі за допомогою супутників.
"Допомагають цілитися через їхні супутники, їм допомагають наводити зарубіжні озброєння на наші цілі через всю їхню інфраструктуру", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль