Песков заявил, что в Украине продолжается "настоящая война" из-за вмешательства Запада

В Кремле заявили, что их "СВО" в Украине уже превратилась в "настоящую войну" из-за того, что в конфликт втянулись западные страны.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вмешался Запад

Так, по его словам, все началось якобы как "специальная военная операция", но вмешался Запад.

"Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что все началось как "специальная военная операция". Продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон", - сказал пресс-секретарь диктатора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле ответили Зеленскому по поводу встречи в Константиновке: Путин готов принять его в Москве

Удары Украины по РФ

Также Песков заявил, что Украине якобы помогают наводить вооружение на российские цели с помощью спутников.

"Помогают прицеливаться через их спутники, им помогают наводить зарубежное вооружение на наши цели через всю их инфраструктуру", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продолжит усиливать давление на Украину, - Песков