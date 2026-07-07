Трампу не нравится смотреть фотографии с фронта в Украине: "Это кровавая бойня, она должна прекратиться"

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Россией и Украиной продолжается "война дронов", а министр обороны Пит Хегсет регулярно присылает ему фотографии с поля боя.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре, сообщает Цензор.НЕТ.

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О фронте в Украине

Трамп подчеркнул, что его главная цель — остановить гибель людей в Украине.

"30 тысяч человек в месяц — они мертвы. Они оставляют родителей в Украине, России, а через неделю они мертвы. Это безумие. Нас это не касается, это касается Европы. Знаете, я просто не могу смотреть на то, что происходит. Я видел фотографии с фронта, с поля боя. Это война дронов, это война беспилотников. Это — совершенно новая технология, и мы сейчас лидеры в сфере дронов, у нас самые совершенные беспилотники. Но люди даже не представляют, насколько это жестоко", — заявил глава Белого дома.

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"Это резня"

Трамп заявил, что увиденное на кадрах с поля боя в Украине, которые ему присылает Пит Хегсет, производит на него сильное впечатление.

"Я на самом деле хочу сказать: "Не присылайте их мне!". Пит, вот этот человек, присылает мне фото. Пит Хегсет показывает их мне, и я говорю: "Пит, знаешь, это не помогает. Смотреть на это нет смысла". Я никогда не видел ничего подобного. Это резня. И она должна прекратиться", —добавил он.

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