Трамп заявил о намерении отменить санкции США против Турции

США рассматривают возможность отмены санкций против Турции, введенных после приобретения российских систем ПВО С-400.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report, об этом американский президент Дональд Трамп заявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Почему США могут снять ограничения

Американский лидер отметил, что у Вашингтона есть много оснований для введения санкций против различных лиц. В то же время он подчеркнул, что пришло время пересмотреть ограничения в отношении Турции.

"Пришло время это сделать. Хорошо? Мы не хотим вводить санкции против друзей. Все очень просто", — заявил Трамп.

Санкции против Турции были введены в 2020 году после закупки российских систем противовоздушной обороны С-400.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вновь заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США: Дания ответила

Последствия покупки С-400 для Турции

После приобретения этих систем США также исключили Турцию из программы истребителей F-35. В Вашингтоне объяснили это рисками для безопасности американских самолетов из-за использования российских технологий.

Напомним, сразу после прибытия на саммит НАТО в Анкаре Трамп раскритиковал европейских партнеров и пригрозил дальнейшим выводом американских воинских подразделений из Европы. А на само мероприятие он, мол, приехал только ради президента Турции Реджепа Эрдогана.

Читайте также: Трампу не нравится видеть фотографии с фронта в Украине: "Это резня, она должна прекратиться"