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Новости Контроль США над Гренландией Трамп хочет видеть Гренландию в США
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Трамп вновь заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США: Дания ответила

гренландія

Американский президентДональд Трамп вновь заявил, что Гренландия должна находиться под контролем Соединённых Штатов. В то же время он признал, что такой шаг "нанесёт ущерб" отношениям с НАТО.

Об этом он сказал во время встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.

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Упомянул о Гренландии

Трамп объяснил свое желание контролировать остров тем, что Гренландия имеет стратегическое значение для американской безопасности. А Дания, по его словам, "не вкладывает достаточных средств" в остров.

"Гренландия не помогает Дании, Дания не тратит средства, чтобы действительно помочь Гренландии, но это важная часть для Соединенных Штатов. Гренландия должна находиться под контролем Соединенных Штатов, а не Дании", — убежден Трамп.

Вместе с тем он признал, что это "нанесло бы ущерб моим отношениям с НАТО". Лидер Белого дома предупредил, что расположение острова делает его все более важным, поскольку Китай и Россия расширяют свое присутствие в Арктике.

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Реакция Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала очередные заявления американского президента о желании контролировать Гренландию.

"Гренландия не продается. Мы четко заявили об этом сразу. Население Гренландии не хочет быть частью США. Они четко дали это понять", — подчеркнула премьер-министр Дании, ее слова цитирует DR.

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Интерес США к Гренландии

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии ради защиты "свободного мира".
  • Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не может себе представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для установления контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может обрести независимость, если её жители этого захотят, однако она не станет штатом США.
  • CNN пишет, что датские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо более серьезно настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть ни американским, ни датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, ограничивающий право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку без лишних сложностей.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

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Автор: 

Гренландия (222) Дания (715) США (29667) Трамп Дональд (8307)
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Топ комментарии
+19
У рудого дегенерата знову загострення)
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07.07.2026 21:59 Ответить
+13
Бляха, чи тобі у Ірані мало ******** ввалили???
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07.07.2026 22:02 Ответить
+7
Тромба в ірані ********** і обісцяли тому воно шукає жертву послабшу щоб на ній відірватись і задовольнити свою самозакоханість
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07.07.2026 22:08 Ответить

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