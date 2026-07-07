Трамп вновь заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США: Дания ответила
Американский президентДональд Трамп вновь заявил, что Гренландия должна находиться под контролем Соединённых Штатов. В то же время он признал, что такой шаг "нанесёт ущерб" отношениям с НАТО.
Об этом он сказал во время встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.
Упомянул о Гренландии
Трамп объяснил свое желание контролировать остров тем, что Гренландия имеет стратегическое значение для американской безопасности. А Дания, по его словам, "не вкладывает достаточных средств" в остров.
"Гренландия не помогает Дании, Дания не тратит средства, чтобы действительно помочь Гренландии, но это важная часть для Соединенных Штатов. Гренландия должна находиться под контролем Соединенных Штатов, а не Дании", — убежден Трамп.
Вместе с тем он признал, что это "нанесло бы ущерб моим отношениям с НАТО". Лидер Белого дома предупредил, что расположение острова делает его все более важным, поскольку Китай и Россия расширяют свое присутствие в Арктике.
Реакция Дании
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала очередные заявления американского президента о желании контролировать Гренландию.
"Гренландия не продается. Мы четко заявили об этом сразу. Население Гренландии не хочет быть частью США. Они четко дали это понять", — подчеркнула премьер-министр Дании, ее слова цитирует DR.
Интерес США к Гренландии
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии ради защиты "свободного мира".
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не может себе представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для установления контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может обрести независимость, если её жители этого захотят, однако она не станет штатом США.
- CNN пишет, что датские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо более серьезно настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть ни американским, ни датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, ограничивающий право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку без лишних сложностей.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
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