Трамп вновь заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США: Дания ответила

Американский президентДональд Трамп вновь заявил, что Гренландия должна находиться под контролем Соединённых Штатов. В то же время он признал, что такой шаг "нанесёт ущерб" отношениям с НАТО.

Об этом он сказал во время встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.

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Упомянул о Гренландии

Трамп объяснил свое желание контролировать остров тем, что Гренландия имеет стратегическое значение для американской безопасности. А Дания, по его словам, "не вкладывает достаточных средств" в остров.

"Гренландия не помогает Дании, Дания не тратит средства, чтобы действительно помочь Гренландии, но это важная часть для Соединенных Штатов. Гренландия должна находиться под контролем Соединенных Штатов, а не Дании", — убежден Трамп.

Вместе с тем он признал, что это "нанесло бы ущерб моим отношениям с НАТО". Лидер Белого дома предупредил, что расположение острова делает его все более важным, поскольку Китай и Россия расширяют свое присутствие в Арктике.

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Реакция Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала очередные заявления американского президента о желании контролировать Гренландию.

"Гренландия не продается. Мы четко заявили об этом сразу. Население Гренландии не хочет быть частью США. Они четко дали это понять", — подчеркнула премьер-министр Дании, ее слова цитирует DR.

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Интерес США к Гренландии

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