Гренландия может помочь снизить цены на нефть, - спецпосланник Трампа Лэндри

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри, который также является специальным посланником президента США в Гренландии, заявил, что остров может сыграть важную роль в снижении цен на энергоносители на фоне конфликта с Ираном.

Его заявление цитирует he Hill, сообщает Цензор.НЕТ.

Потенциал Гренландии в экспорте нефти

"Гренландия могла бы уже сейчас экспортировать 2 миллиона баррелей нефти в день. Подумайте, что это могло бы означать. Подумайте, какое давление это сняло бы в Ормузском проливе", - сказал Лендри.

По словам спецпосланника Трампа, добыча нефти в Гренландии может быть запущена "примерно через 10 месяцев".

"Президент Трамп - единственный лидер за последние 30 или 40 лет, который действительно заботится о том, чтобы что-то сделать и вернуть Гренландию на политическую карту мира", - сказал Лендри.

Визит спецпосланника в Гренландию

Сообщается, что Лэндри совершил трехдневную поездку в Гренландию без официального приглашения. Чиновники острова встретили представителя Трампа прохладно.

После встречи с Лендри правительство Гренландии в очередной раз повторило, что "народ Гренландии не продается, и что гренландцы имеют право на самоопределение".

Напомним:

Ранее сообщалось, что американо-израильская война с Ираном, разразившаяся 28 февраля, уже нанесла мировым компаниям ущерб как минимум на 25 миллиардов долларов, и эта разрушительная финансовая сумма стремительно продолжает расти.

Главным триггером экономического кризиса стала организованная Ираном блокада Ормузского пролива. Это перекрыло жизненно важные торговые пути и подняло цены на нефть выше отметки в 100 долларов за баррель — показатель вырос более чем на 50% по сравнению с довоенным периодом.

