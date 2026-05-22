Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
Гренландия может помочь снизить цены на нефть, - спецпосланник Трампа Лэндри

Гренландия может помочь снизить мировые цены на энергоносители

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри, который также является специальным посланником президента США в Гренландии, заявил, что остров может сыграть важную роль в снижении цен на энергоносители на фоне конфликта с Ираном.

Его заявление цитирует The Hill.

Потенциал Гренландии в экспорте нефти 

"Гренландия могла бы уже сейчас экспортировать 2 миллиона баррелей нефти в день. Подумайте, что это могло бы означать. Подумайте, какое давление это сняло бы в Ормузском проливе", - сказал Лендри.

По словам спецпосланника Трампа, добыча нефти в Гренландии может быть запущена "примерно через 10 месяцев".

"Президент Трамп - единственный лидер за последние 30 или 40 лет, который действительно заботится о том, чтобы что-то сделать и вернуть Гренландию на политическую карту мира", - сказал Лендри.

Визит спецпосланника в Гренландию 

Сообщается, что Лэндри совершил трехдневную поездку в Гренландию без официального приглашения. Чиновники острова встретили представителя Трампа прохладно.

После встречи с Лендри правительство Гренландии в очередной раз повторило, что "народ Гренландии не продается, и что гренландцы имеют право на самоопределение".

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что американо-израильская война с Ираном, разразившаяся 28 февраля, уже нанесла мировым компаниям ущерб как минимум на 25 миллиардов долларов, и эта разрушительная финансовая сумма стремительно продолжает расти.
  • Главным триггером экономического кризиса стала организованная Ираном блокада Ормузского пролива. Это перекрыло жизненно важные торговые пути и подняло цены на нефть выше отметки в 100 долларов за баррель — показатель вырос более чем на 50% по сравнению с довоенным периодом.

+3
Поточний видобуток cтановить 0 барелів на день.
Гренландія повністю залежить від імпорту енергоносіїв і споживає лише близько 3,5 тисяч барелів нафтопродуктів на добу для власних потреб.
показать весь комментарий
22.05.2026 22:45 Ответить
............тут щось казати уже ВАЖНО.

А потім ці самі люди скаржаться що НАТО не то і що союзники чогось не допомагають і тд
показать весь комментарий
22.05.2026 22:34 Ответить
трампоублюдки ! Гренладнія що ваша , що ви казки ці про видобуток там розказуєте!
Ваш Ізраїль там качайте нафту уйобки
показать весь комментарий
22.05.2026 22:36 Ответить
Щас. Израиль в США качает. И не только нефть).
показать весь комментарий
22.05.2026 22:44 Ответить
Чип и Дейл, возможно даже Гайка, помогут.
показать весь комментарий
22.05.2026 22:41 Ответить
"Президент Трамп - єдиний лідер за останні 30 чи 40 років, який дійсно дбає про те, щоб щось зробити і повернути Гренландію на політичну карту світу"

Тіпа Трамп до Рейгана ще не дотягує. У нас бос не якийсь там Аль Капоне - або лизати з розбігу, або «ноги в тазік і з моста»
показать весь комментарий
22.05.2026 22:43 Ответить
Поточний видобуток cтановить 0 барелів на день.
Гренландія повністю залежить від імпорту енергоносіїв і споживає лише близько 3,5 тисяч барелів нафтопродуктів на добу для власних потреб.
показать весь комментарий
22.05.2026 22:45 Ответить
У 2021 році уряд Гренландії офіційно заборонив усю нову розвідку та видобуток нафти і газу з екологічних міркувань та через протидію глобальному потеплінню.

Геологічна служба США (USGS) оцінює теоретичні підльодові та шельфові поклади острова приблизно у 31 мільярд барелів нафтового еквівалента. Проте всі ці ресурси є нерозвіданими, недоведеними та технологічно заблокованими товщею арктичного льоду.

Для запуску видобутку такого масштабу в екстремальних умовах Арктики (крига, айсберги, повна відсутність портів, нафтопроводів та терміналів) потрібні десятиліття роботи та мільярди доларів інвестицій, а не 10 місяців, як стверджують у США. На додачу, влада Гренландії зустріла американські пропозиції вкрай прохолодно і не збирається скасовувати нафтове ембарго.
показать весь комментарий
22.05.2026 22:55 Ответить
Ми кажемо трамп !
Думаєм - нафта !
Ми кажемо нафта !
Ми думаєм - трамп !

.
показать весь комментарий
22.05.2026 23:27 Ответить
Спецпосланником у дебила может быть только дебил...
показать весь комментарий
22.05.2026 22:49 Ответить
1. придумати нафту в Гренландії.
2. за 10 місяців добувати вже два міліона барелів.

раніше таке можливо було тільки в Україні при ЗЄлєнському.

.
показать весь комментарий
22.05.2026 23:30 Ответить
Чого ви причепилися до тої Гренландії, трампівськи деменційни маразматики, чи це лише для того щоб Трампу дупу поглибше лизнути, до самого його самолюбства..
показать весь комментарий
22.05.2026 22:51 Ответить
що не спецпосланець у трампа, так і обдарований на всю голову. У St. Elizabeths Hospital ще є з кого вибирати спецпосланців.
показать весь комментарий
22.05.2026 22:54 Ответить
Чим їм уже Венесуела не влаштовує?
показать весь комментарий
22.05.2026 22:54 Ответить
просто там нехочуть засерати екологію, як це постійно відбувається у мексиканській затоці..
показать весь комментарий
22.05.2026 23:00 Ответить
Природне відновлення екосистеми після розливу нафти біля холодних берегів Гренландії триватиме від 50 до понад 100 років, тоді як у теплому Мексиканському заливі більша частина нафти руйнується за 2-10 років, хоча окремі глибоководні та прибережні види в обох регіонах можуть відновлюватися десятиліттями.
показать весь комментарий
22.05.2026 23:10 Ответить
За низьких температур нафта густішає, перетворюючись на в'язку смолу, яка не розбивається хвилями на дрібні краплі. Більше того, сонячне світло в поєднанні з низькою температурою змінює хімічні властивості нафти, роблячи її ще менш розчинною у воді.
показать весь комментарий
22.05.2026 23:16 Ответить
Цього рудого паразита цікавлять лише чужі ресурси, угоди за допомогою щантажу. І абсолютно не цікавить екологія, ті ж апетити щодо рідкісноземельних елементів в Гренландії - воно не розуміє, і абсолютно наплювати (якби розуміло), що їх видобуток створює колосальну загрозу навколишньому середовищу, в тому ж континетальному Китаї це мертва зона, а тут небезпека забруднення цілої акваторії.
показать весь комментарий
22.05.2026 23:00 Ответить
"Куди кінь з копитом, туди й рак, з клешнею...".
показать весь комментарий
22.05.2026 23:01 Ответить
А чому рижа **** не продає венесуельську нафту яку він нібито звільнив, а лізе вже в Гренландію?
показать весь комментарий
22.05.2026 23:10 Ответить
Ото кіно
показать весь комментарий
22.05.2026 23:11 Ответить
 
 