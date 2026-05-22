Гренландия может помочь снизить цены на нефть, - спецпосланник Трампа Лэндри
Губернатор Луизианы Джефф Лэндри, который также является специальным посланником президента США в Гренландии, заявил, что остров может сыграть важную роль в снижении цен на энергоносители на фоне конфликта с Ираном.
Его заявление цитирует he Hill, сообщает Цензор.НЕТ.
Потенциал Гренландии в экспорте нефти
"Гренландия могла бы уже сейчас экспортировать 2 миллиона баррелей нефти в день. Подумайте, что это могло бы означать. Подумайте, какое давление это сняло бы в Ормузском проливе", - сказал Лендри.
По словам спецпосланника Трампа, добыча нефти в Гренландии может быть запущена "примерно через 10 месяцев".
"Президент Трамп - единственный лидер за последние 30 или 40 лет, который действительно заботится о том, чтобы что-то сделать и вернуть Гренландию на политическую карту мира", - сказал Лендри.
Визит спецпосланника в Гренландию
Сообщается, что Лэндри совершил трехдневную поездку в Гренландию без официального приглашения. Чиновники острова встретили представителя Трампа прохладно.
После встречи с Лендри правительство Гренландии в очередной раз повторило, что "народ Гренландии не продается, и что гренландцы имеют право на самоопределение".
Напомним:
- Ранее сообщалось, что американо-израильская война с Ираном, разразившаяся 28 февраля, уже нанесла мировым компаниям ущерб как минимум на 25 миллиардов долларов, и эта разрушительная финансовая сумма стремительно продолжает расти.
- Главным триггером экономического кризиса стала организованная Ираном блокада Ормузского пролива. Это перекрыло жизненно важные торговые пути и подняло цены на нефть выше отметки в 100 долларов за баррель — показатель вырос более чем на 50% по сравнению с довоенным периодом.
Гренландія повністю залежить від імпорту енергоносіїв і споживає лише близько 3,5 тисяч барелів нафтопродуктів на добу для власних потреб.
Геологічна служба США (USGS) оцінює теоретичні підльодові та шельфові поклади острова приблизно у 31 мільярд барелів нафтового еквівалента. Проте всі ці ресурси є нерозвіданими, недоведеними та технологічно заблокованими товщею арктичного льоду.
Для запуску видобутку такого масштабу в екстремальних умовах Арктики (крига, айсберги, повна відсутність портів, нафтопроводів та терміналів) потрібні десятиліття роботи та мільярди доларів інвестицій, а не 10 місяців, як стверджують у США. На додачу, влада Гренландії зустріла американські пропозиції вкрай прохолодно і не збирається скасовувати нафтове ембарго.
