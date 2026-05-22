Гренландія може допомогти знизити ціни на нафту, - спецпосланець Трампа Лендрі

Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі, який також є спецпосланцем президента США в Гренландії, заявив, що острів може відіграти важливу роль у зниженні цін на енергоносії на тлі конфлікту з Іраном.

Його заяву цитує The Hill, повідомляє Цензор.НЕТ.

Потенціал Гренландії в експорті нафти

"Гренландія могла б уже зараз експортувати 2 мільйони барелів нафти на день. Подумайте, що це могло б означати. Подумайте, який тиск це зняло б в Ормузькій протоці",- сказав Лендрі.

За словами спецпосланця Трампа, видобуток нафти в Гренландії може бути запущений "приблизно за 10 місяців".

"Президент Трамп — єдиний лідер за останні 30 чи 40 років, який дійсно дбає про те, щоб щось зробити і повернути Гренландію на політичну карту світу", - сказав Лендрі.

Візит спецпосланця до Гренландії

Повідомляється, що Лендрі здійснив триденну поїздку до Гренландії без офіційного запрошення. Чиновники острова зустріли посадовця Трампа прохолодно.

Після зустрічі з Лендрі уряд Гренландії вкотре повторив, що "народ Гренландії не продається, і що гренландці мають право на самовизначення".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що американо-ізраїльська війна з Іраном, яка спалахнула 28 лютого, вже завдала світовим компаніям збитків щонайменше на 25 мільярдів доларів, і ця фінансова руйнівна сума стрімко продовжує зростати.

Головним тригером економічної кризи стала організована Іраном блокада Ормузької протоки. Це перекрило життєво важливі торговельні шляхи й підкинуло ціни на нафту вище позначки у 100 доларів за барель — показник зріс на понад 50% порівняно з довоєнним періодом.

