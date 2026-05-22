Гренландія може допомогти знизити ціни на нафту, - спецпосланець Трампа Лендрі
Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі, який також є спецпосланцем президента США в Гренландії, заявив, що острів може відіграти важливу роль у зниженні цін на енергоносії на тлі конфлікту з Іраном.
Його заяву цитує The Hill, повідомляє Цензор.НЕТ.
Потенціал Гренландії в експорті нафти
"Гренландія могла б уже зараз експортувати 2 мільйони барелів нафти на день. Подумайте, що це могло б означати. Подумайте, який тиск це зняло б в Ормузькій протоці",- сказав Лендрі.
За словами спецпосланця Трампа, видобуток нафти в Гренландії може бути запущений "приблизно за 10 місяців".
"Президент Трамп — єдиний лідер за останні 30 чи 40 років, який дійсно дбає про те, щоб щось зробити і повернути Гренландію на політичну карту світу", - сказав Лендрі.
Візит спецпосланця до Гренландії
Повідомляється, що Лендрі здійснив триденну поїздку до Гренландії без офіційного запрошення. Чиновники острова зустріли посадовця Трампа прохолодно.
Після зустрічі з Лендрі уряд Гренландії вкотре повторив, що "народ Гренландії не продається, і що гренландці мають право на самовизначення".
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що американо-ізраїльська війна з Іраном, яка спалахнула 28 лютого, вже завдала світовим компаніям збитків щонайменше на 25 мільярдів доларів, і ця фінансова руйнівна сума стрімко продовжує зростати.
- Головним тригером економічної кризи стала організована Іраном блокада Ормузької протоки. Це перекрило життєво важливі торговельні шляхи й підкинуло ціни на нафту вище позначки у 100 доларів за барель — показник зріс на понад 50% порівняно з довоєнним періодом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А потім ці самі люди скаржаться що НАТО не то і що союзники чогось не допомагають і тд
Ваш Ізраїль там качайте нафту уйобки
Тіпа Трамп до Рейгана ще не дотягує. У нас бос не якийсь там Аль Капоне - або лизати з розбігу, або «ноги в тазік і з моста»
Гренландія повністю залежить від імпорту енергоносіїв і споживає лише близько 3,5 тисяч барелів нафтопродуктів на добу для власних потреб.
Геологічна служба США (USGS) оцінює теоретичні підльодові та шельфові поклади острова приблизно у 31 мільярд барелів нафтового еквівалента. Проте всі ці ресурси є нерозвіданими, недоведеними та технологічно заблокованими товщею арктичного льоду.
Для запуску видобутку такого масштабу в екстремальних умовах Арктики (крига, айсберги, повна відсутність портів, нафтопроводів та терміналів) потрібні десятиліття роботи та мільярди доларів інвестицій, а не 10 місяців, як стверджують у США. На додачу, влада Гренландії зустріла американські пропозиції вкрай прохолодно і не збирається скасовувати нафтове ембарго.
Думаєм - нафта !
Ми кажемо нафта !
Ми думаєм - трамп !
.
2. за 10 місяців добувати вже два міліона барелів.
раніше таке можливо було тільки в Україні при ЗЄлєнському.
.