Гренландія може допомогти знизити ціни на нафту, - спецпосланець Трампа Лендрі

Гренландія може допомогти знизити світові ціни на енергоносії

Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі, який також є спецпосланцем президента США в Гренландії, заявив, що острів може відіграти важливу роль у зниженні цін на енергоносії на тлі конфлікту з Іраном.

Його заяву цитує The Hill, повідомляє Цензор.НЕТ.

Потенціал Гренландії в експорті нафти 

"Гренландія могла б уже зараз експортувати 2 мільйони барелів нафти на день. Подумайте, що це могло б означати. Подумайте, який тиск це зняло б в Ормузькій протоці",- сказав Лендрі.

За словами спецпосланця Трампа, видобуток нафти в Гренландії може бути запущений "приблизно за 10 місяців".

"Президент Трамп — єдиний лідер за останні 30 чи 40 років, який дійсно дбає про те, щоб щось зробити і повернути Гренландію на політичну карту світу", - сказав Лендрі.

Візит спецпосланця до Гренландії 

Повідомляється, що Лендрі здійснив триденну поїздку до Гренландії без офіційного запрошення. Чиновники острова зустріли посадовця Трампа прохолодно.

Після зустрічі з Лендрі уряд Гренландії вкотре повторив, що "народ Гренландії не продається, і що гренландці мають право на самовизначення".

Читайте також: У Гренландії заявили про перемовини зі США щодо нових військових баз

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося, що американо-ізраїльська війна з Іраном, яка спалахнула 28 лютого, вже завдала світовим компаніям збитків щонайменше на 25 мільярдів доларів, і ця фінансова руйнівна сума стрімко продовжує зростати.
  • Головним тригером економічної кризи стала організована Іраном блокада Ормузької протоки. Це перекрило життєво важливі торговельні шляхи й підкинуло ціни на нафту вище позначки у 100 доларів за барель — показник зріс на понад 50% порівняно з довоєнним періодом.

Читайте також: Іран хоче змусити світ платити за прохід через Ормузьку протоку: Трамп виступив проти

трампоублюдки ! Гренладнія що ваша , що ви казки ці про видобуток там розказуєте!
Ваш Ізраїль там качайте нафту уйобки
22.05.2026 22:36 Відповісти
Щас. Израиль в США качает. И не только нефть).
22.05.2026 22:44 Відповісти
Поточний видобуток cтановить 0 барелів на день.
Гренландія повністю залежить від імпорту енергоносіїв і споживає лише близько 3,5 тисяч барелів нафтопродуктів на добу для власних потреб.
22.05.2026 22:45 Відповісти
............тут щось казати уже ВАЖНО.

А потім ці самі люди скаржаться що НАТО не то і що союзники чогось не допомагають і тд
22.05.2026 22:34 Відповісти
22.05.2026 22:36 Відповісти
22.05.2026 22:44 Відповісти
Чип и Дейл, возможно даже Гайка, помогут.
22.05.2026 22:41 Відповісти
"Президент Трамп - єдиний лідер за останні 30 чи 40 років, який дійсно дбає про те, щоб щось зробити і повернути Гренландію на політичну карту світу"

Тіпа Трамп до Рейгана ще не дотягує. У нас бос не якийсь там Аль Капоне - або лизати з розбігу, або «ноги в тазік і з моста»
22.05.2026 22:43 Відповісти
22.05.2026 22:45 Відповісти
У 2021 році уряд Гренландії офіційно заборонив усю нову розвідку та видобуток нафти і газу з екологічних міркувань та через протидію глобальному потеплінню.

Геологічна служба США (USGS) оцінює теоретичні підльодові та шельфові поклади острова приблизно у 31 мільярд барелів нафтового еквівалента. Проте всі ці ресурси є нерозвіданими, недоведеними та технологічно заблокованими товщею арктичного льоду.

Для запуску видобутку такого масштабу в екстремальних умовах Арктики (крига, айсберги, повна відсутність портів, нафтопроводів та терміналів) потрібні десятиліття роботи та мільярди доларів інвестицій, а не 10 місяців, як стверджують у США. На додачу, влада Гренландії зустріла американські пропозиції вкрай прохолодно і не збирається скасовувати нафтове ембарго.
22.05.2026 22:55 Відповісти
Ми кажемо трамп !
Думаєм - нафта !
Ми кажемо нафта !
Ми думаєм - трамп !

22.05.2026 23:27 Відповісти
Спецпосланником у дебила может быть только дебил...
22.05.2026 22:49 Відповісти
1. придумати нафту в Гренландії.
2. за 10 місяців добувати вже два міліона барелів.

раніше таке можливо було тільки в Україні при ЗЄлєнському.

22.05.2026 23:30 Відповісти
Чого ви причепилися до тої Гренландії, трампівськи деменційни маразматики, чи це лише для того щоб Трампу дупу поглибше лизнути, до самого його самолюбства..
22.05.2026 22:51 Відповісти
що не спецпосланець у трампа, так і обдарований на всю голову. У St. Elizabeths Hospital ще є з кого вибирати спецпосланців.
22.05.2026 22:54 Відповісти
Чим їм уже Венесуела не влаштовує?
22.05.2026 22:54 Відповісти
просто там нехочуть засерати екологію, як це постійно відбувається у мексиканській затоці..
22.05.2026 23:00 Відповісти
Природне відновлення екосистеми після розливу нафти біля холодних берегів Гренландії триватиме від 50 до понад 100 років, тоді як у теплому Мексиканському заливі більша частина нафти руйнується за 2-10 років, хоча окремі глибоководні та прибережні види в обох регіонах можуть відновлюватися десятиліттями.
22.05.2026 23:10 Відповісти
За низьких температур нафта густішає, перетворюючись на в'язку смолу, яка не розбивається хвилями на дрібні краплі. Більше того, сонячне світло в поєднанні з низькою температурою змінює хімічні властивості нафти, роблячи її ще менш розчинною у воді.
22.05.2026 23:16 Відповісти
Цього рудого паразита цікавлять лише чужі ресурси, угоди за допомогою щантажу. І абсолютно не цікавить екологія, ті ж апетити щодо рідкісноземельних елементів в Гренландії - воно не розуміє, і абсолютно наплювати (якби розуміло), що їх видобуток створює колосальну загрозу навколишньому середовищу, в тому ж континетальному Китаї це мертва зона, а тут небезпека забруднення цілої акваторії.
22.05.2026 23:00 Відповісти
"Куди кінь з копитом, туди й рак, з клешнею...".
22.05.2026 23:01 Відповісти
А чому рижа **** не продає венесуельську нафту яку він нібито звільнив, а лізе вже в Гренландію?
22.05.2026 23:10 Відповісти
Ото кіно
