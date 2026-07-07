Трамп знову заявив, що Гренландія має бути під контролем США: Данія відповіла

Американський президент Дональд Трамп знову заявив, що Гренландія повинна перебувати під контролем Сполучених Штатів. Водночас він визнав, що такий крок "зашкодить" відносинам із НАТО.

Про це він сказав під час зустрічі із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, цитує CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Згадав про Гренландію

Трамп пояснив своє бажання контролювати острів тим, що Гренландія має стратегічне значення для американської безпеки. А Данія, за його словами, "не вкладає достатніх коштів" в острів.

"Гренландія не допомагає Данії, Данія не витрачає кошти, щоб справді допомогти Гренландії, але це важлива частина для Сполучених Штатів. Гренландія повинна перебувати під контролем Сполучених Штатів, а не Данії", — переконаний Трамп.

Разом із цим він визнав, що це "зашкодило б моїм відносинам з НАТО". Лідер Білого дому попередив, що розташування острова робить його дедалі важливішим, оскільки Китай і Росія розширюють свою присутність в Арктиці.

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Реакція Данії

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прокоментувала чергові заяви американського президента щодо бажання контролювати Гренландію.

"Гренландія не продається. Ми чітко заявили про це одразу. Населення Гренландії не хоче бути частиною США. Вони чітко дали це зрозуміти", –– наголосила прем’єрка Данії, її слова цитує DR.

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Інтерес США до Гренландії

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

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