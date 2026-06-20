Мелоні відповіла на останні нападки Трампа: "Моя популярність тебе не обходить, раджу зосередитися на власній"

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відповіла на випади американського лідера Дональда Трампа, який заявив, що вона намагається відновити з ним дружбу заради підвищення власних рейтингів.

Про це очільниця італійського уряду написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відповідь прем'єрки Італії

Мелоні заявила, що дає відповідь на останній допис Трампа на її адресу, проте зазначила, що більше не має наміру повертатися до цієї теми, оскільки "все ще вірить в єдність Заходу і не вважає, що це видовище відповідає рівню наших завдань".

"Президенте Трамп, ці постійні й безпідставні напади позбавлені сенсу. Щодо моєї популярності — дружба з тобою мені точно не допомогла, і вона не залежить від моїх стосунків із тобою. Моя популярність залежить від моєї здатності захищати національні інтереси Італії, і це саме те, що я робила завжди. Це те, що я робила і щодо американських військових баз в Італії. Їх використання регулюється угодами, яких ми завжди дотримувалися і які не можуть бути порушені, доки я є прем'єр-міністром. Італія все ще є суверенною нацією. У будь-якому разі, моя популярність тебе не обходить. Я б порадила тобі зосередитися на власній", - відповіла Мелоні Трампу.

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Конфлікт між Трампом і Мелоні

Раніше Трамп заявив, що Мелоні "благала" про спільне фото з ним на саміті G7: прем’єрка Італії обурилася.

Згодом президент США знову заявив, що прем’єрка Італії Джорджа Мелоні неодноразово просила його про спільне фото на саміті G7 у Франції.

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