Мелони ответила на последние нападки Трампа: "Моя популярность тебя не касается, советую сосредоточиться на своей"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на нападки американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что она пытается восстановить с ним дружбу ради повышения собственных рейтингов.

Об этом глава итальянского правительства написала в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ответ премьер-министра Италии

Мелони заявила, что отвечает на последний пост Трампа в ее адрес, однако отметила, что больше не намерена возвращаться к этой теме, поскольку "все еще верит в единство Запада и не считает, что это зрелище соответствует уровню наших задач".

"Президент Трамп, эти постоянные и безосновательные нападки лишены смысла. Что касается моей популярности - дружба с вами мне точно не помогла, и она не зависит от моих отношений с вами. Моя популярность зависит от моей способности защищать национальные интересы Италии, и это именно то, чем я всегда занималась. Это то, чем я занималась и в отношении американских военных баз в Италии. Их использование регулируется соглашениями, которых мы всегда придерживались и которые не могут быть нарушены, пока я являюсь премьер-министром. Италия по-прежнему является суверенным государством. В любом случае, моя популярность тебя не касается. Я бы посоветовала тебе сосредоточиться на своей", - ответила Мелони Трампу.

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Конфликт между Трампом и Мелони

Ранее Трамп заявил, что Мелони "умоляла" о совместном фото с ним на саммите G7: премьер-министр Италии возмутилась.

Впоследствии президент США вновь заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони неоднократно просила его о совместном фото на саммите G7 во Франции.

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