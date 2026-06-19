Трамп заявил, что Мелони "умоляла" о совместном фото с ним на саммите G7: премьер Италии возмутилась

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опровергла заявление президента США Дональда Трампа о том, что она якобы "умоляла" его сфотографироваться с ней на саммите G7. Политик назвала слова главы Белого дома "полностью выдуманными".

Об этом сообщает Guardian, передает Цензор.НЕТ.

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Дипломатический конфликт разгорелся после того, как Трамп в эфире итальянского телеканала La7 рассказал свою версию общения с Мелони на саммите.

"Она, видимо, рада, что я с ней поговорил. Мне не пришлось с ней разговаривать… Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела снимка со мной. Я бы не стал этого делать, но мне стало её жалко", — утверждал американский президент.

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Реакция Италии

Впоследствии Мелони опубликовала видеообращение в соцсетях, назвав слова американского лидера "полностью выдуманными" и заявив, что она "потрясена" таким поведением.

"Ни я, ни Италия никогда никого ни о чем не умоляем. Я не знаю, почему президент Соединенных Штатов так ведет себя со своими союзниками — и это уже не в первый раз. Могу только сказать: жаль, что он не демонстрирует такой же решимости в отношении врагов Запада и США, к лидерам которых он, напротив, относится с гораздо большей снисходительностью", — подчеркнула итальянский премьер.

Визит в США отменен

Комментарии Трампа в адрес Мелони возмутили других итальянских чиновников. В связи со скандалом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объявил об отмене своего официального визита в Соединенные Штаты, который должен был состояться 21–22 июня.

"Серьезные и оскорбительные слова президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию. По этой причине я решил отменить свой визит в США", — написал Таяни в соцсети X.

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Министр обороны страны Гвидо Крозетто назвал это новым "промахом" Трампа.

"Я не могу представить, чтобы Джорджа Мелони просили с кем-то сфотографироваться, даже под принуждением. Зато могу представить, сколько усилий ей стоило отвергнуть то, что сказал Трамп несколько недель назад, ради интересов Италии, Европы и Запада. И я представляю, сколько ей будет стоить не прокомментировать, как того заслуживает, этот новый промах президента США", — сказал Крозетто.