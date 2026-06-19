Трамп заявив, що Мелоні "благала" про спільне фото з ним на саміті G7: прем’єрка Італії обурилася

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відкинула заяву президента США Дональда Трампа про те, що вона нібито "благала" про спільне фото з ним на саміті G7. Посадовиця назвала слова очільника Білого дому "повністю вигаданими".

Про це повідомляє Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про дипломатичний скандал США та Італії

Дипломатичний конфлікт спалахнув після того, як Трамп в ефірі італійського телеканалу La7 розповів свою версію спілкування з Мелоні на саміті.

"Вона, мабуть, рада, що я з нею поговорив. Мені не довелося з нею говорити…Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла знімок зі мною. Я б не зробив цього, але мені стало її шкода", – стверджував американський президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мелоні запропонує кандидатуру перемовника від ЄС щодо припинення війни РФ проти України

Реакція Італії

Згодом Мелоні оприлюднила відеозвернення в соцмережах, назвавши слова американського лідера "повністю вигаданими" й заявивши, що вона "вражена" такою поведінкою.

"Ані я, ані Італія ніколи нікого ні про що не благаємо. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів так поводиться зі своїми союзниками — і це вже не вперше. Можу лише сказати: прикро, що він не демонструє такої самої рішучості щодо ворогів Заходу та США, до лідерів яких він натомість ставиться з набагато більшою поблажливістю", - наголосила італійська премʼєрка.

Візит в США скасовано

Коментарі Трампа в бік Мелоні обурили інших італійських посадовців. У зв’язку зі скандалом міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні оголосив про скасування свого офіційного візиту до Сполучених Штатів, який мав відбутися 21–22 червня.

"Серйозні та образливі слова президента Трампа в бік прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні ображають усю Італію. Із цієї причини я вирішив скасувати свій візит до США", - написав Таяні в соцмережі X.

Читайте також: Трамп "шокований" поведінкою Мелоні: Я думав, вона має мужність, я помилявся

Міністр оборони країни Гвідо Крозетто назвав це новим "промахом" Трампа.

"Я не можу уявити, щоб Джорджа Мелоні просила когось сфотографуватися, навіть під примусом. Натомість можу уявити, скільки зусиль їй коштувало відкинути те, що сказав Трамп кілька тижнів тому, заради інтересів Італії, Європи та Заходу. І я уявляю, скільки їй коштуватиме не прокоментувати, як того заслуговує, цей новий промах президента США", - сказав Крозетто.