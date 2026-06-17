Мелоні запропонує кандидатуру перемовника від ЄС щодо припинення війни РФ проти України
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на саміті Євросоюзу в Брюсселі 18-19 червня планує запропонувати кандидатуру спеціального перемовника від ЄС щодо врегулювання війни РФ проти України.
Про це вона заявила під час спілкування із ЗМІ щодо підсумків саміту G7, цитує The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мелоні підкреслила, що цю посаду має обійняти представник "країни середніх розмірів", а не однієї з найбільших держав ЄС.
Крім того, прем'єрка Італії заявила, що лідери "Великої сімки" досягли згоди з президентом США Дональдом Трампом у питаннях довкола України, зазначивши, що це "не можна завжди сприймати як даність".
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні підтримала ідею призначення представника ЄС для переговорів з РФ щодо війни в Україні.
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