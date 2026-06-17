Мелони предложит кандидатуру переговорщика от ЕС по вопросу прекращения войны РФ против Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите Евросоюза в Брюсселе 18–19 июня планирует предложить кандидатуру специального переговорщика от ЕС по урегулированию войны РФ против Украины.

Об этом она заявила во время общения с СМИ по итогам саммита G7, цитирует The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

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Мелони подчеркнула, что эту должность должен занять представитель "страны средних размеров", а не одной из крупнейших государств ЕС.

Кроме того, премьер-министр Италии заявила, что лидеры "Большой семерки" достигли согласия с президентом США Дональдом Трампом по вопросам, касающимся Украины, отметив, что это "не всегда можно воспринимать как данность".

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала идею назначения представителя ЕС для переговоров с РФ по поводу войны в Украине.

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