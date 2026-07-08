Трамп объяснил, почему ухудшились его отношения с Мелони: просто она допустила ошибку

Отношения президента США Дональда Трампа с премьер-министром Италии Джорджией Мелони ухудшились из-за ее отказа поддержать Соединённые Штаты во время операции против Ирана.

Об этом американский лидер заявил сегодня на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на государственный телеканал TRT Haber.

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Почему возникла напряженность между США и Италией

Президент США заявил, что отказ Италии помочь в ходе операции против Ирана осложнил двусторонние отношения.

"Не знаю, но, на мой взгляд, она на самом деле хороший человек. Наши отношения немного ухудшились, потому что она отказалась нам помочь. Она отказалась помочь нам в вопросе с Ираном. Это несколько осложнило наши отношения, но она мне нравится, она хороший человек. Просто она допустила ошибку", — сказал Дональд Трамп.

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Энергетический фактор в позиции Италии

Президент США пояснил, что Италия занимает иную позицию из-за зависимости от поставок нефти.

По его словам, Соединенные Штаты не испытывают такой зависимости, поскольку обеспечены собственными ресурсами.

"Вы знаете, они покупают много нефти, а мы — нет. У нас есть собственная нефть, у Соединенных Штатов ее больше, чем у кого-либо другого, теперь еще есть Венесуэла. Поэтому нам не нужен Ормузский пролив или какой-либо другой пролив, а им — нужен".

Также Дональд Трамп отметил, что был недоволен отказом Италии оказать поддержку, связанную с применением военно-воздушных сил во время операции против Ирана.

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Конфликт между Трампом и Мелони

Ранее Трамп заявил, что Мелони "умоляла" о совместном фото с ним на саммите G7: премьер-министр Италии возмутилась.

Впоследствии президент США вновь заявил, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони неоднократно просила его о совместном фото на саммите G7 во Франции.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на выпады американского лидера Дональда Трампа.

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