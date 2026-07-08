Зеленський розпочав зустріч із Трампом на полях саміту НАТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Президент Володимир Зеленський зустрівся із лідером США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Трамп сказав, що розмовляє час від часу із Зеленським по телефону.
Також він заявив, що у нього чудові стосунки із Зеленським.
Лідер США зазначив, що Штати дадуть Україні право самостійно виробляти ракети до Patriot.
Також він прокоментував удари України вглиб РФ, назвавши це ескалацією, що може призвести до завершення війни.
Топ коментарі
+2 Старый зольдат
показати весь коментар08.07.2026 15:58 Відповісти Посилання
+1 Igor Karatsuba
показати весь коментар08.07.2026 15:58 Відповісти Посилання
+1 Михайло Иляш
показати весь коментар08.07.2026 15:59 Відповісти Посилання
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