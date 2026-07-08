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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Зеленський розпочав зустріч із Трампом на полях саміту НАТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Президент Володимир Зеленський зустрівся із лідером США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Трамп сказав, що розмовляє час від часу із Зеленським по телефону. 

Також він заявив, що у нього чудові стосунки із Зеленським.

Лідер США зазначив, що Штати дадуть Україні право самостійно виробляти ракети до Patriot.

Також він прокоментував удари України вглиб РФ, назвавши це ескалацією, що може призвести до завершення війни.

Читайте: Режим припинення вогню між США та Іраном більше не діє, вони хворі люди, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (28286) Трамп Дональд (9054)
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Топ коментарі
+2
Зустрілись якось два блазня- шахрая ... .
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08.07.2026 15:58 Відповісти
+1
конкурс капітанів команд КВК
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08.07.2026 15:58 Відповісти
+1
2 людини які мають сидіти в тюрмі
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08.07.2026 15:59 Відповісти

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