Трамп про удари України вглиб РФ: Це ескалація, яка може призвести до завершення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що глибокі удари України по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) та військових об'єктах є хоч і ескалаційним кроком, але здатні наблизити завершення війни.

Про це він сказав під час зустрічі із Володимиром Зеленським в Анкарі, передає Цензор.НЕТ.

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Зміна парадигми Трампа

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон разом з Києвом обговорює змогу Сил оборони атакувати глибокий тил Росії в контексті ударів по логістиці та НПЗ, які вже тривають. Це, за його словами, необхідно для того, аби Москва усвідомила, як складно їй захистити свій повітряний простір.

"Це ескалація. Але це ескалація, яка може призвести до завершення війни. Ми дуже багато тиснемо на президента РФ Путіна. Я не думаю, що йому це подобається", –– перервав його Трамп, коментуючи удари України по РФ.

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Про Україну

Він додав, що Україна має величезний потенціал, і що президент Володимир Зеленський про це говорить більше, ніж про саму війну.

"Це набагато цікавіше, розбудовувати. Війна брутальна, але я думаю, що ви побудуєте велику країну. Ми маємо свої власні інтереси у цій країні, зокрема мінеральні ресурси, одна з найкращих земель у світі.Треба скористатися тим, що ця земля може дати", –– додав лідер Білого дому.

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