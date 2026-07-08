Трамп об ударах Украины вглубь РФ: Это эскалация, которая может привести к окончанию войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что массированные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и военным объектам - это, хотя и шаг, ведущий к эскалации, но способный приблизить окончание войны.

Об этом он сказал во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, передает Цензор.НЕТ.

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Смена парадигмы Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон вместе с Киевом обсуждает возможность нанесения Силами обороны ударов по глубокому тылу России в контексте уже продолжающихся ударов по логистике и НПЗ. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы Москва осознала, насколько сложно ей защитить свое воздушное пространство.

"Это эскалация. Но это эскалация, которая может привести к завершению войны. Мы очень сильно давим на президента РФ Путина. Я не думаю, что ему это нравится", - прервал его Трамп, комментируя удары Украины по РФ.

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Об Украине

Он добавил, что Украина обладает огромным потенциалом и что президент Владимир Зеленский говорит об этом больше, чем о самой войне.

"Гораздо интереснее заниматься восстановлением. Война - жестока, но я думаю, что вы построите великую страну. У нас есть свои интересы в этой стране, в частности - минеральные ресурсы, одна из лучших земель в мире. Нужно воспользоваться тем, что эта земля может дать", –- добавил лидер Белого дома.

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