Трамп о визите в Украину: В нужное время, а лучше - после окончания войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы посетить Украину, но это возможно только после завершения российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, передает Цензор.НЕТ.

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Визит в Киев

Трамп предположил, что может приехать в Украину "в подходящее время".

Отвечая на вопрос, готов ли он поехать в Украину, американский лидер сказал, что готов это сделать, похвалив Киев как "прекрасное место".

В то же время он пошутил, что Секретная служба США "была бы не в восторге" от этого, если бы визит состоялся сегодня: "Я лучше сделаю это, когда война закончится".

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Гарантии безопасности от США

По его словам, США готовы предложить гарантии безопасности для Украины "ради спасения жизней".

"Мы хотим это сделать, мы хотим это сделать, чтобы спасти жизни. … Я стараюсь спасать жизни", – добавил Трамп.

Он сказал, что в случае необходимости США будут защищать воздушное пространство Украины после завершения войны, хотя отметил, что в защите неба не будет необходимости в случае мирного соглашения.

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