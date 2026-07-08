Трамп о визите в Украину: В нужное время, а лучше - после окончания войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы посетить Украину, но это возможно только после завершения российско-украинской войны.
Об этом он сказал во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, передает Цензор.НЕТ.
Визит в Киев
Трамп предположил, что может приехать в Украину "в подходящее время".
Отвечая на вопрос, готов ли он поехать в Украину, американский лидер сказал, что готов это сделать, похвалив Киев как "прекрасное место".
В то же время он пошутил, что Секретная служба США "была бы не в восторге" от этого, если бы визит состоялся сегодня: "Я лучше сделаю это, когда война закончится".
Гарантии безопасности от США
- По его словам, США готовы предложить гарантии безопасности для Украины "ради спасения жизней".
"Мы хотим это сделать, мы хотим это сделать, чтобы спасти жизни. … Я стараюсь спасать жизни", – добавил Трамп.
Он сказал, что в случае необходимости США будут защищать воздушное пространство Украины после завершения войны, хотя отметил, что в защите неба не будет необходимости в случае мирного соглашения.
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