США давят на Путина, сегодня я проведу с ним разговор, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США оказывают давление на Владимира Путина.

Об этом он заявил во время встречи с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Трампа спросили, готов ли он оказывать давление на Путина, если тот не захочет завершить войну.

"Мы оказываем давление, очень сильное давление на президента Путина. Я не думаю, что ему нравится то, что происходит. Очень сильное давление на Путина", - сказал он.

Лидер США заявил, что сегодня позвонит российскому диктатору.

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