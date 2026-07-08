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Новости Разговор Тампа с Путиним
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США давят на Путина, сегодня я проведу с ним разговор, - Трамп

Трамп анонсировал разговор с Путиным 8 июля

Президент США Дональд Трамп заявил, что США оказывают давление на Владимира Путина.

Об этом он заявил во время встречи с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Трампа спросили, готов ли он оказывать давление на Путина, если тот не захочет завершить войну.

"Мы оказываем давление, очень сильное давление на президента Путина. Я не думаю, что ему нравится то, что происходит. Очень сильное давление на Путина", - сказал он.

Лидер США заявил, что сегодня позвонит российскому диктатору.

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Автор: 

путин владимир (32683) россия (98208) США (29670) Трамп Дональд (8319)
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Топ комментарии
+7
Тільки не це. Це ще ніколи не приводило ні до чого хорошого.
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08.07.2026 16:20 Ответить
+4
Я не фанат Зеленського, але бензину в росії поменшало. Мені нравиться як воно горить)
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08.07.2026 16:37 Ответить
+3
***** зарядить рудому, шо 37 раз взяв Констаху та майже 53 раз окупував Куп'янськ, а розфігачені нпз на *****стані старі були та нікому не були потрібні
тому жодного припинення бойових дій не буде, бо ***** воює з НАТО, яке розпочало війну проти *****стану
маячня кровожерливого ***** припиниться лиш з його візитом до кабздона
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08.07.2026 16:39 Ответить

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