США давят на Путина, сегодня я проведу с ним разговор, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США оказывают давление на Владимира Путина.
Об этом он заявил во время встречи с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Трампа спросили, готов ли он оказывать давление на Путина, если тот не захочет завершить войну.
"Мы оказываем давление, очень сильное давление на президента Путина. Я не думаю, что ему нравится то, что происходит. Очень сильное давление на Путина", - сказал он.
Лидер США заявил, что сегодня позвонит российскому диктатору.
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тому жодного припинення бойових дій не буде, бо ***** воює з НАТО, яке розпочало війну проти *****стану
маячня кровожерливого ***** припиниться лиш з його візитом до кабздона