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Новини Розмова Трампа та Путіна
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США тиснуть на Путіна, сьогодні я проведу з ним розмову, - Трамп

Трамп анонсував розмову з Путіним 8 липня

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати тиснуть на Володимира Путіна.

Про це він заявив під час зустрічі із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Трампа запитали, чи готовий він тиснути на Путіна, якщо той не захоче завершувати війну..

"Ми тиснемо, дуже багато тиснемо на президента Путіна. Я не думаю, що йому подобається те, що відбувається. Дуже багато тиску на Путіна", - сказав він.

Лідер США заявив, що сьогодні подзвонить російському диктатору.

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Автор: 

путін володимир (25572) росія (70763) США (26901) Трамп Дональд (9054)
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Топ коментарі
+7
Тільки не це. Це ще ніколи не приводило ні до чого хорошого.
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08.07.2026 16:20 Відповісти
+4
Я не фанат Зеленського, але бензину в росії поменшало. Мені нравиться як воно горить)
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08.07.2026 16:37 Відповісти
+3
***** зарядить рудому, шо 37 раз взяв Констаху та майже 53 раз окупував Куп'янськ, а розфігачені нпз на *****стані старі були та нікому не були потрібні
тому жодного припинення бойових дій не буде, бо ***** воює з НАТО, яке розпочало війну проти *****стану
маячня кровожерливого ***** припиниться лиш з його візитом до кабздона
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08.07.2026 16:39 Відповісти

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