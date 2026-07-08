США тиснуть на Путіна, сьогодні я проведу з ним розмову, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати тиснуть на Володимира Путіна.

Про це він заявив під час зустрічі із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Трампа запитали, чи готовий він тиснути на Путіна, якщо той не захоче завершувати війну..

"Ми тиснемо, дуже багато тиснемо на президента Путіна. Я не думаю, що йому подобається те, що відбувається. Дуже багато тиску на Путіна", - сказав він.

Лідер США заявив, що сьогодні подзвонить російському диктатору.

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