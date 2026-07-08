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США тиснуть на Путіна, сьогодні я проведу з ним розмову, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати тиснуть на Володимира Путіна.
Про це він заявив під час зустрічі із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Трампа запитали, чи готовий він тиснути на Путіна, якщо той не захоче завершувати війну..
"Ми тиснемо, дуже багато тиснемо на президента Путіна. Я не думаю, що йому подобається те, що відбувається. Дуже багато тиску на Путіна", - сказав він.
Лідер США заявив, що сьогодні подзвонить російському диктатору.
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тому жодного припинення бойових дій не буде, бо ***** воює з НАТО, яке розпочало війну проти *****стану
маячня кровожерливого ***** припиниться лиш з його візитом до кабздона