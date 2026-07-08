Трамп про візит до України: У потрібний час, а краще після закінчення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би відвідати Україну, але це можливо після завершення російсько-української війни.

Про це він сказав під час зустрічі із Володимиром Зеленським в Анкарі, передає Цензор.НЕТ.

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Візит у Київ

Трамп припустив, що може приїхати до України "у потрібний час".

Відповідаючи на запитання, чи готовий він поїхати до України, американський лідер сказав, що готовий зробити це, похваливши Київ як "прекрасне місце".

Водночас він пожартував, що Секретна служба США "була б не в захваті" від цього, якби візит відбувся сьогодні: "Я краще зроблю це, коли війна закінчиться".

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Гарантії безпеки від США

За його словами, США готові запропонувати гарантії безпеки для України "заради порятунку життів".

"Ми хочемо це зробити, ми хочемо це зробити, щоб врятувати життя. … Я намагаюся рятувати життя", –– додав Трамп.

Він сказав, що у разі потреби США захищатимуть повітряний простір України після завершення війни, хоча зазначив, що в захисті неба не буде потреби у разі мирної угоди.

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