Ретранслятори на території Білорусі ще не демонтовані, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на території Білорусі ще не демонтували ретранслятори для дронів.
Про це він розповів в інтервʼю для "ТСН", передає Цензор.НЕТ.
Фіксація активності
За словами Сирського, вчора 29 червня фіксувалося увімкнення одного з ретрансляторів на території Білорусі. Водночас він зазначив, що навряд чи це повториться.
Захист від ворожих дронів
"Я думаю, що вони усвідомлять, що це не треба робити, скажімо так. У нас багато всього. У нас є досвід, у нас є навчені розрахунки, у нас є підготовлені війська. Тобто у нас є все для того, щоби не боятися дій з цього напрямку і забезпечити, ну принаймні унеможливити виконання БПЛА противника, польоти якраз уздовж кордону", - сказав головком.
Що передувало?
- Раніше Зеленський повідомляв, що ретранслятори "шахедів" у Білорусі не працюють із 22 червня.
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