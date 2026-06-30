Ретрансляторы на территории Беларуси ещё не демонтированы, — Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на территории Беларуси еще не демонтировали ретрансляторы для дронов.
Об этом он рассказал в интервью "ТСН", передает Цензор.НЕТ.
Фиксация активности
По словам Сырского, вчера, 29 июня, было зафиксировано включение одного из ретрансляторов на территории Беларуси. В то же время он отметил, что вряд ли это повторится.
Защита от вражеских дронов
"Я думаю, что они поймут, что этого делать не стоит, скажем так. У нас много всего. У нас есть опыт, у нас есть обученные расчеты, у нас есть подготовленные войска. То есть у нас есть все для того, чтобы не бояться действий с этого направления и обеспечить, ну по крайней мере сделать невозможным использование БПЛА противника, полеты как раз вдоль границы", — сказал главнокомандующий.
Что этому предшествовало?
- Ранее Зеленский сообщал, что ретрансляторы "Шахедов" в Беларуси не работают с 22 июня.
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