Отключение ретрансляторов в Беларуси затруднило России наведение "Шахедов" на движущиеся цели, - Игнат

Отключение ретрансляторов на территории Беларуси снизило способность российских войск управлять дронами-камикадзе в режиме реального времени.

Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что изменилось?

По словам Игната, российские беспилотники по-прежнему совершают полёты, однако после потери ретрансляторов противнику стало значительно сложнее наносить прицельные удары. Ранее оборудование, размещённое вдоль украинско-белорусской границы, обеспечивало передачу сигнала на большие расстояния, что позволяло операторам эффективно управлять дронами.

Из-за этого российские войска лишились части возможностей для оперативного управления беспилотниками в этих районах.

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Как пояснил Игнат, ранее благодаря данным, полученным через ретрансляторы, оккупанты могли в режиме реального времени отслеживать обстановку и корректировать координаты ударов уже во время проведения атаки.

"Имея видеоизображение в режиме реального времени, противник может наносить удары дроном даже по движущимся объектам или изменять координаты атак", - отметил он.

Так, благодаря непрерывной видеосвязи оккупанты могли направлять дроны типа "Шахед" на украинские поезда и мобильные огневые группы.

Что этому предшествовало?

Ранее Зеленский сообщал, что ретрансляторы "шахедов" в Беларуси не работают с 22 июня.

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