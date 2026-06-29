Отключение ретрансляторов в Беларуси затруднило России наведение "Шахедов" на движущиеся цели, - Игнат
Отключение ретрансляторов на территории Беларуси снизило способность российских войск управлять дронами-камикадзе в режиме реального времени.
Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
Что изменилось?
По словам Игната, российские беспилотники по-прежнему совершают полёты, однако после потери ретрансляторов противнику стало значительно сложнее наносить прицельные удары. Ранее оборудование, размещённое вдоль украинско-белорусской границы, обеспечивало передачу сигнала на большие расстояния, что позволяло операторам эффективно управлять дронами.
Из-за этого российские войска лишились части возможностей для оперативного управления беспилотниками в этих районах.
Как пояснил Игнат, ранее благодаря данным, полученным через ретрансляторы, оккупанты могли в режиме реального времени отслеживать обстановку и корректировать координаты ударов уже во время проведения атаки.
"Имея видеоизображение в режиме реального времени, противник может наносить удары дроном даже по движущимся объектам или изменять координаты атак", - отметил он.
Так, благодаря непрерывной видеосвязи оккупанты могли направлять дроны типа "Шахед" на украинские поезда и мобильные огневые группы.
Что этому предшествовало?
- Ранее Зеленский сообщал, что ретрансляторы "шахедов" в Беларуси не работают с 22 июня.
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