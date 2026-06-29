Відключення ретрансляторів у Білорусі ускладнило Росії наведення "Шахедів" на рухомі цілі, - Ігнат

Відключення ретрансляторів на території Білорусі знизило здатність російських військ керувати дронами-камікадзе в режимі реального часу.

Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

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Що змінилося?

За словами Ігната, російські безпілотники й надалі здійснюють польоти, однак після втрати ретрансляторів противнику стало значно складніше завдавати прицільних ударів. Раніше обладнання, розміщене вздовж українсько-білоруського кордону, забезпечувало передачу сигналу на великі відстані, що давало змогу операторам ефективно керувати дронами.

Через це російські війська втратили частину можливостей для оперативного управління безпілотниками в цих районах.

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Як пояснив Ігнат, раніше завдяки даним, отриманим через ретранслятори, окупанти могли в режимі реального часу відстежувати обстановку та коригувати координати ударів уже під час виконання атаки.

"Маючи відеокартинку в реальному режимі часу противник може завдавати ударів дроном навіть по рухомим об’єктах або змінювати координати атак", - зауважив він.

Так, завдяки безперервному відеозв'язку окупанти могли спрямовувати дрони типу "Шахед" по українських потягах і мобільних вогневих групах.

Що передувало?

Раніше Зеленський повідомляв, що ретранслятори "шахедів" у Білорусі не працюють із 22 червня.

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