Відключення ретрансляторів у Білорусі ускладнило Росії наведення "Шахедів" на рухомі цілі, - Ігнат
Відключення ретрансляторів на території Білорусі знизило здатність російських військ керувати дронами-камікадзе в режимі реального часу.
Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
Що змінилося?
За словами Ігната, російські безпілотники й надалі здійснюють польоти, однак після втрати ретрансляторів противнику стало значно складніше завдавати прицільних ударів. Раніше обладнання, розміщене вздовж українсько-білоруського кордону, забезпечувало передачу сигналу на великі відстані, що давало змогу операторам ефективно керувати дронами.
Через це російські війська втратили частину можливостей для оперативного управління безпілотниками в цих районах.
Як пояснив Ігнат, раніше завдяки даним, отриманим через ретранслятори, окупанти могли в режимі реального часу відстежувати обстановку та коригувати координати ударів уже під час виконання атаки.
"Маючи відеокартинку в реальному режимі часу противник може завдавати ударів дроном навіть по рухомим об’єктах або змінювати координати атак", - зауважив він.
Так, завдяки безперервному відеозв'язку окупанти могли спрямовувати дрони типу "Шахед" по українських потягах і мобільних вогневих групах.
Що передувало?
- Раніше Зеленський повідомляв, що ретранслятори "шахедів" у Білорусі не працюють із 22 червня.
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