На Чернігівщині "фіксували" білоруський літак: у Повітряних силах це заперечили

У мережі повідомляли про нібито перетин українського кордону літаком із Білорусі, проте це виявилося фейком.

Як інформує Цензор.НЕТ, інформацію спростували у Повітряних силах України.

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Подробиці

"25-го червня, близько 22.30, на сторінках деяких соцмереж з’явилась інформація про перетин українського кордону "літаком ІЛ-62 білоруських авіаліній". Спираючись на дані сервісу "Flightradar24", повідомлялося, що білоруський вантажний літак ІЛ-62, буцімто, о 20:30 за київським часом (17:30 UTC) залетів у Чернігівську область, а за деякий час перетнув українсько-молдовський кордон.

Дана інформація не відповідає дійсності. Жоден літак білоруських авіаліній не перетинав український кордон", - наголосили там.

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Там наголосили, що "Flightradar24" - це цивільний комерційний проєкт та не є офіційним джерелом інформації про повітряний простір, тож не несе відповідальності за надання неточної чи недостовірної інформації.

"Відтак закликаємо медіа користуватися виключно достовірною, перевіреною інформацією, отриманою з офіційних джерел та не поширювати Фейки.

Повітряні Сили цілодобово несуть бойове чергування з виявлення повітряних цілей як над територією України, так і далеко за її межами.

Крім того, інформація про повітряні загрози цілодобово та оперативно публікується на офіційних медіаресурсах Повітряних Сил у Telegram, WhatsApp, Viber", - підсумували у Повітряних силах.

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