Білорусь запропонувала пускати жителів Рівненщини по гриби та ягоди, ДПСУ відреагувала

Прикордонний комітет Білорусі заявив про готовність забезпечити спрощений пропуск жителів прикордонних районів України до білоруських лісів для збору грибів і ягід. Водночас Державна прикордонна служба України заявила, що не погодиться випускати громадян через небезпеку на кордоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в Прикордонному комітеті РБ у Telegram

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Білорусь назвала три пункти пропуску

У Прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що готові забезпечити сезонний спрощений пропуск до ландшафтного заказника "Ольманські болота" у Брестській області.

За твердженням білоруської сторони, українці могли б перетинати кордон через пункти "Мутвиця", "Хінічев" та "Селище" у напрямку сіл Дроздинь, Березове та Познань Рівненської області.

У Мінську також заявили, що передали відповідну інформацію українській стороні дипломатичними каналами.

Україна відмовляється через безпекові ризики

У Державній прикордонній службі України наголосили, що прикордонна територія з Білоруссю залишається небезпечною.

У відомстві заявили, що Україна не погодиться випускати своїх громадян до білоруських лісів.

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