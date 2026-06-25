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Новини Відносини України та Білорусі
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Білорусь запропонувала пускати жителів Рівненщини по гриби та ягоди, ДПСУ відреагувала

Білорусь заявила про спрощений пропуск українців до прикордонних лісів

Прикордонний комітет Білорусі заявив про готовність забезпечити спрощений пропуск жителів прикордонних районів України до білоруських лісів для збору грибів і ягід. Водночас Державна прикордонна служба України заявила, що не погодиться випускати громадян через небезпеку на кордоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в Прикордонному комітеті РБ у Telegram

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Білорусь назвала три пункти пропуску

У Прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що готові забезпечити сезонний спрощений пропуск до ландшафтного заказника "Ольманські болота" у Брестській області.

За твердженням білоруської сторони, українці могли б перетинати кордон через пункти "Мутвиця", "Хінічев" та "Селище" у напрямку сіл Дроздинь, Березове та Познань Рівненської області.

У Мінську також заявили, що передали відповідну інформацію українській стороні дипломатичними каналами.

Україна відмовляється через безпекові ризики

У Державній прикордонній службі України наголосили, що прикордонна територія з Білоруссю залишається небезпечною.

У відомстві заявили, що Україна не погодиться випускати своїх громадян до білоруських лісів.

Читайте: Білорусь продовжує будівництво воєнної інфраструктури вздовж кордону з Україною, - Зеленський. КАРТИ

Автор: 

Білорусь (8176) кордон (5013) гриби (26) ягоди (67) Рівненська область (1304)
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Топ коментарі
+6
Вперед на міни
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25.06.2026 18:37 Відповісти
+5
Дочекались! Свято небаченої щедрості від лукашистів. Краще без грибів бути, чим попасти в руки ФСБ і тому наші прикордонники заборонили "тиху охоту" на території сусідів.
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25.06.2026 18:46 Відповісти
+4
Щоб влада дала можливість народу вийти за кордони країни мрій? Хрін з редькою вам а не свободу. Сидіть в цьому "раю" і мрійте
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25.06.2026 18:50 Відповісти

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