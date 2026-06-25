Білорусь запропонувала пускати жителів Рівненщини по гриби та ягоди, ДПСУ відреагувала
Прикордонний комітет Білорусі заявив про готовність забезпечити спрощений пропуск жителів прикордонних районів України до білоруських лісів для збору грибів і ягід. Водночас Державна прикордонна служба України заявила, що не погодиться випускати громадян через небезпеку на кордоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в Прикордонному комітеті РБ у Telegram
Білорусь назвала три пункти пропуску
У Прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що готові забезпечити сезонний спрощений пропуск до ландшафтного заказника "Ольманські болота" у Брестській області.
За твердженням білоруської сторони, українці могли б перетинати кордон через пункти "Мутвиця", "Хінічев" та "Селище" у напрямку сіл Дроздинь, Березове та Познань Рівненської області.
У Мінську також заявили, що передали відповідну інформацію українській стороні дипломатичними каналами.
Україна відмовляється через безпекові ризики
У Державній прикордонній службі України наголосили, що прикордонна територія з Білоруссю залишається небезпечною.
У відомстві заявили, що Україна не погодиться випускати своїх громадян до білоруських лісів.
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