Беларусь предложила пускать жителей Ровенской области на грибы и ягоды, ГПСУ отреагировала

Пограничный комитет Беларуси заявил о готовности обеспечить упрощенный пропуск жителей приграничных районов Украины в белорусские леса для сбора грибов и ягод. В то же время Государственная пограничная служба Украины заявила, что не согласится пропускать граждан из-за опасности на границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Пограничном комитете Беларуси в Telegram

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Беларусь назвала три пункта пропуска

В Пограничном комитете Беларуси сообщили, что готовы обеспечить сезонный упрощенный пропуск в ландшафтный заказник "Ольманские болота" в Брестской области.

По утверждению белорусской стороны, украинцы могли бы пересекать границу через пункты "Мутвица", "Хиничев" и "Селище" в направлении сел Дроздин, Березовое и Познань Ривненской области.

В Минске также заявили, что передали соответствующую информацию украинской стороне по дипломатическим каналам.

Украина отказывается из-за рисков для безопасности

В Государственной пограничной службе Украины подчеркнули, что приграничная территория с Беларусью остается опасной.

В ведомстве заявили, что Украина не согласится выпускать своих граждан в белорусские леса.

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