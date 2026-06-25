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Новости Отношения Украины и Беларуси
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Беларусь предложила пускать жителей Ровенской области на грибы и ягоды, ГПСУ отреагировала

Беларусь заявила об упрощенном пропуске украинцев в приграничные леса

Пограничный комитет Беларуси заявил о готовности обеспечить упрощенный пропуск жителей приграничных районов Украины в белорусские леса для сбора грибов и ягод. В то же время Государственная пограничная служба Украины заявила, что не согласится пропускать граждан из-за опасности на границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Пограничном комитете Беларуси в Telegram

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Беларусь назвала три пункта пропуска

В Пограничном комитете Беларуси сообщили, что готовы обеспечить сезонный упрощенный пропуск в ландшафтный заказник "Ольманские болота" в Брестской области.

По утверждению белорусской стороны, украинцы могли бы пересекать границу через пункты "Мутвица", "Хиничев" и "Селище" в направлении сел Дроздин, Березовое и Познань Ривненской области.

В Минске также заявили, что передали соответствующую информацию украинской стороне по дипломатическим каналам.

Украина отказывается из-за рисков для безопасности

В Государственной пограничной службе Украины подчеркнули, что приграничная территория с Беларусью остается опасной.

В ведомстве заявили, что Украина не согласится выпускать своих граждан в белорусские леса.

Читайте: Беларусь продолжает строительство военной инфраструктуры вдоль границы с Украиной, — Зеленский. КАРТЫ

Автор: 

Беларусь (8091) граница (5400) грибы (34) ягоды (9) Ровенская область (1364)
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Топ комментарии
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Вперед на міни
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25.06.2026 18:37 Ответить
+5
Дочекались! Свято небаченої щедрості від лукашистів. Краще без грибів бути, чим попасти в руки ФСБ і тому наші прикордонники заборонили "тиху охоту" на території сусідів.
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25.06.2026 18:46 Ответить
+5
Щоб влада дала можливість народу вийти за кордони країни мрій? Хрін з редькою вам а не свободу. Сидіть в цьому "раю" і мрійте
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25.06.2026 18:50 Ответить

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