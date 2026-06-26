Росія нарощує в глибині Білорусі військові об’єкти, – Демченко

Російська Федерація не припиняє здійснювати військово-політичний вплив на Білорусь та нарощує інфраструктуру для своїх військ у глибині сусідньої країни. Водночас безпосередньої загрози формування ударного кулака на українському кордоні наразі немає.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними української розвідки, Мінськ залишається під повним контролем Кремля, який використовує білоруську територію для довгострокових військових цілей.

"В безпосередній близькості до нашого кордону нарощення ударного угрупування або посилення військових підрозділів та техніки, на щастя, не відбувається. Але, за даними розвідки, вплив Росії на Білорусь продовжується. Вглиб цієї країни відбувається нарощення військових інфраструктурних об’єктів – й полігонів, й баз, де можна розміщувати особовий склад", - зазначив Демченко.

У ДПСУ наголошують, що ситуація на північних рубежах України залишається повністю контрольованою Силами оборони. Чисельність білоруських підрозділів, які розгорнули вздовж українського кордону ще у 2022 році не збільшується. Наразі прикордонники фіксують звичне оновлення особового складу ворога.

Попри відсутність ознак підготовки до повторного наступу з півночі, українські захисники не втрачають пильності.

"Наша задача — нарощувати наші оборонні можливості та бути готовими до розвитку будь-якої ситуації", — заявив речник Держприкордонслужби.

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