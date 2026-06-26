Россия наращивает военные объекты в глубине Беларуси, - Демченко

Российская Федерация не прекращает оказывать военно-политическое влияние на Беларусь и наращивает инфраструктуру для своих войск в глубине соседней страны. В то же время непосредственной угрозы формирования ударного кулака на украинской границе пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным украинской разведки, Минск остается под полным контролем Кремля, который использует белорусскую территорию для долгосрочных военных целей.

"В непосредственной близости от нашей границы наращивания ударной группировки или усиления воинских подразделений и техники, к счастью, не происходит. Но, по данным разведки, влияние России на Беларусь продолжается. В глубине этой страны происходит наращивание военных инфраструктурных объектов - и полигонов, и баз, где можно размещать личный состав", - отметил Демченко.

В ГПСУ отмечают, что ситуация на северных рубежах Украины остается полностью под контролем Сил обороны. Численность белорусских подразделений, развернутых вдоль украинской границы еще в 2022 году, не увеличивается. В настоящее время пограничники фиксируют обычное обновление личного состава противника.

Несмотря на отсутствие признаков подготовки к повторному наступлению с севера, украинские защитники не теряют бдительности.

"Наша задача - наращивать наши оборонные возможности и быть готовыми к развитию любой ситуации", - заявил представитель Госпогранслужбы.

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