В Кремле опровергли давление на Лукашенко с целью открытия нового фронта против Украины

В Кремле опровергли, что Россия оказывает давление на Беларусь с целью открытия нового фронта против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии для российских пропагандистов прокомментировал материал WSJ, в котором говорилось о том, что Москва активизировала давление на белорусского диктатора Александра Лукашенко, настаивая на использовании территории Беларуси для расширения военных действий против Украины.

"Это абсолютно не соответствует действительности", - сказал он.

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