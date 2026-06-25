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В Кремле опровергли давление на Лукашенко с целью открытия нового фронта против Украины

Кремль заявляет, что не втягивает Беларусь в войну против Украины

В Кремле опровергли, что Россия оказывает давление на Беларусь с целью открытия нового фронта против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии для российских пропагандистов прокомментировал материал WSJ, в котором говорилось о том, что Москва активизировала давление на белорусского диктатора Александра Лукашенко, настаивая на использовании территории Беларуси для расширения военных действий против Украины.

"Это абсолютно не соответствует действительности", - сказал он.

Что этому предшествовало?

  • Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал Минску неделю на то, чтобы забрать технику, которую россияне используют для корректировки атак по Украине, — в противном случае это сделает сам Киев.
  • Зеленский пояснил, что этот публичный ультиматум стал последним шагом после длительных непубличных предупреждений, которые белорусская сторона проигнорировала.

Автор: 

Беларусь (8091) Лукашенко Александр (3640) Песков Дмитрий (2110) россия (98043)
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