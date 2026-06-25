У Кремлі заперечили тиск на Лукашенка для відкриття нового фронту проти України

У Кремлі заперечили, що Росія тисне на Білорусь для відкриття нового фронту проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі роспропагандистам прокоментував матеріал WSJ, в якому йшлося про те, що Москва активізувала тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, наполягаючи на використанні території Білорусі для розширення військових дій проти України.

"Це абсолютно не відповідає дійсності", - сказав він.

Що передувало?