У Кремлі заперечили тиск на Лукашенка для відкриття нового фронту проти України
У Кремлі заперечили, що Росія тисне на Білорусь для відкриття нового фронту проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі роспропагандистам прокоментував матеріал WSJ, в якому йшлося про те, що Москва активізувала тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, наполягаючи на використанні території Білорусі для розширення військових дій проти України.
"Це абсолютно не відповідає дійсності", - сказав він.
Що передувало?
- Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, –– інакше це зробить сам Київ.
- Зеленський пояснив, що цей публічний ультиматум став останнім кроком після тривалих непублічних попереджень, які білоруська сторона проігнорувала.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль