В Черниговской области "зафиксировали" белорусский самолет: в Воздушных силах это опровергли
В сети появились сообщения о якобы пересечении украинской границы самолетом из Беларуси, однако это оказалось фейком.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию опровергли в Военно-воздушных силах Украины.
Подробности
"25 июня, около 22:30, на страницах некоторых соцсетей появилась информация о пересечении украинской границы "самолетом Ил-62 белорусских авиалиний". Ссылаясь на данные сервиса "Flightradar24", сообщалось, что белорусский грузовой самолет Ил-62 якобы в 20:30 по киевскому времени (17:30 UTC) залетел в Черниговскую область, а через некоторое время пересек украинско-молдавскую границу.
"Данная информация не соответствует действительности. Ни один самолет белорусских авиалиний не пересекал украинскую границу", — подчеркнули там.
Там подчеркнули, что "Flightradar24" — это гражданский коммерческий проект, который не является официальным источником информации о воздушном пространстве, поэтому не несет ответственности за предоставление неточной или недостоверной информации.
"Поэтому призываем СМИ пользоваться исключительно достоверной, проверенной информацией, полученной из официальных источников, и не распространять фейки.
Воздушные Силы круглосуточно несут боевое дежурство по обнаружению воздушных целей как над территорией Украины, так и далеко за её пределами.
Кроме того, информация о воздушных угрозах круглосуточно и оперативно публикуется на официальных медиаресурсах Воздушных Сил в Telegram, WhatsApp, Viber", — подытожили в Воздушных Силах.
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