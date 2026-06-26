В Черниговской области "зафиксировали" белорусский самолет: в Воздушных силах это опровергли

В сети появились сообщения о якобы пересечении украинской границы самолетом из Беларуси, однако это оказалось фейком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию опровергли в Военно-воздушных силах Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"25 июня, около 22:30, на страницах некоторых соцсетей появилась информация о пересечении украинской границы "самолетом Ил-62 белорусских авиалиний". Ссылаясь на данные сервиса "Flightradar24", сообщалось, что белорусский грузовой самолет Ил-62 якобы в 20:30 по киевскому времени (17:30 UTC) залетел в Черниговскую область, а через некоторое время пересек украинско-молдавскую границу.

"Данная информация не соответствует действительности. Ни один самолет белорусских авиалиний не пересекал украинскую границу", — подчеркнули там.

Читайте: Беларусь предложила пускать жителей Ровенской области на грибы и ягоды, ГПСУ отреагировала

Там подчеркнули, что "Flightradar24" — это гражданский коммерческий проект, который не является официальным источником информации о воздушном пространстве, поэтому не несет ответственности за предоставление неточной или недостоверной информации.

"Поэтому призываем СМИ пользоваться исключительно достоверной, проверенной информацией, полученной из официальных источников, и не распространять фейки.

Воздушные Силы круглосуточно несут боевое дежурство по обнаружению воздушных целей как над территорией Украины, так и далеко за её пределами.

Кроме того, информация о воздушных угрозах круглосуточно и оперативно публикуется на официальных медиаресурсах Воздушных Сил в Telegram, WhatsApp, Viber", — подытожили в Воздушных Силах.

Читайте: Россия наращивает военные объекты в глубине Беларуси, – Демченко