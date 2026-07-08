БпЛА виконали понад 437 тис. бойових місій у червні. Уражено понад 200 тис. цілей, - Сирський

Індустрія дронів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про підсумки роботи безпілотних систем за червень.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Також під час наради проаналізували досягнуті результати та визначили пріоритети їх подальшого розвитку.

"Упродовж червня безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України виконали понад 437 тисяч бойових місій. Уражено більш як 200 тисяч верифікованих цілей противника.



Послідовно нарощуємо ударні спроможності. Для порівняння, у травні цей показник становив майже 180 тисяч", - йдеться в повідомленні.

Безпілотні системи у червні уразили майже 28 тис. російських загарбників.

"Сили оборони продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. У червні співвідношення уражень становило 1,6 до 1 на нашу користь, тоді як у травні — 1,5 до 1. Позитивна динаміка зберігається", - зауважив головком.

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Middle Strike та Deep Strike

"Послідовно розвиваємо й напрямок Middle Strike. Якщо у травні Сили оборони здійснили майже 2 тисячі уражень засобами цього класу, то в червні — вже близько 3,4 тисячі.



Нарощуємо спроможності й у сегменті Deep Strike. У червні уражено 172 цілі противника в його оперативній та стратегічній глибині. Ворог уже відчуває наслідки цих ударів. Їхня інтенсивність та ефективність і надалі зростатимуть", - заявив Сирський.

Також учасники наради обговорювали розвиток наземних роботизованих комплексів.

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"Масштабуємо цей напрям, адже застосування НРК для логістики, евакуації поранених і виконання бойових завдань — це насамперед збережені життя українських воїнів.



У червні наші наземні роботизовані комплекси виконали близько 17 тисяч завдань. Для порівняння, у травні — 12,5 тисяч.



Також розглянули питання подальшого розвитку систем радіоелектронної боротьби, їх постійного вдосконалення, застосування безпілотних комплексів для захисту українського узбережжя, виконання завдань у морській операційній зоні та забезпечення безпеки морського зернового коридору", - додав він.

Сирський наголосив, що тили противника, його військова логістика, склади, пункти управління, енергетична інфраструктура та інші важливі об’єкти й надалі перебуватимуть під постійним вогневим впливом Сил оборони України.

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