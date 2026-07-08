БПЛА выполнили более 437 тыс. боевых миссий в июне. Поражено более 200 тыс. целей, - Сырский
Индустрия дронов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об итогах работы беспилотных систем за июнь.
Об этом он сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
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Также во время совещания проанализировали достигнутые результаты и определили приоритеты их дальнейшего развития.
"В течение июня беспилотные авиационные комплексы Сил обороны Украины выполнили более 437 тысяч боевых миссий. Поражено более 200 тысяч верифицированных целей противника.
Последовательно наращиваем ударные возможности. Для сравнения, в мае этот показатель составлял почти 180 тысяч", - говорится в сообщении.
Беспилотные системы в июне поразили почти 28 тыс. российских захватчиков.
"Силы обороны продолжают увеличивать преимущество над противником в применении FPV-дронов. В июне соотношение поражений составило 1,6 к 1 в нашу пользу, тогда как в мае - 1,5 к 1. Позитивная динамика сохраняется", — отметил главнокомандующий.
Middle Strike и Deep Strike
"Последовательно развиваем и направление Middle Strike. Если в мае Силы обороны нанесли почти 2 тысячи ударов средствами этого класса, то в июне - уже около 3,4 тысячи.
Наращиваем потенциал и в сегменте Deep Strike. В июне было поражено 172 цели противника в его оперативной и стратегической глубине. Враг уже ощущает последствия этих ударов. Их интенсивность и эффективность будут и дальше расти", - заявил Сырский.
Также участники совещания обсуждали развитие наземных роботизированных комплексов.
"Мы расширяем это направление, ведь применение НРК для логистики, эвакуации раненых и выполнения боевых задач - это прежде всего спасенные жизни украинских воинов.
В июне наши наземные роботизированные комплексы выполнили около 17 тысяч задач. Для сравнения: в мае - 12,5 тысяч.
Также рассмотрели вопросы дальнейшего развития систем радиоэлектронной борьбы, их постоянного совершенствования, применения беспилотных комплексов для защиты украинского побережья, выполнения задач в морской операционной зоне и обеспечения безопасности морского зернового коридора", - добавил он.
Сирский подчеркнул, что тылы противника, его военная логистика, склады, пункты управления, энергетическая инфраструктура и другие важные объекты и в дальнейшем будут находиться под постоянным огневым воздействием Сил обороны Украины.
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