Отдельный медицинский батальон появится в каждом армейском корпусе, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал успешным эксперимент по созданию отдельных медицинских батальонов универсального типа.

Об этом он сообщил по итогам совещания по вопросам военной медицины, сообщает Цензор.НЕТ.

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Успех универсальных медбатальонов

"Считаю успешным эксперимент по созданию отдельных медицинских батальонов универсального типа, которые обеспечивают медицинскую поддержку различных подразделений Сил обороны", - заявил Сырский.

Он отметил, что именно эти подразделения сегодня становятся флагманами внедрения новых подходов в военной медицине, в частности применения наземных роботизированных комплексов.

Ежемесячно количество успешных эвакуаций раненых с использованием НРК растет.

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В каждом корпусе появится отдельный медбатальон

По словам Сырского, следующим шагом станет создание отдельного медицинского батальона в составе каждого армейского корпуса.

"Это позволит обеспечить непрерывную систему медицинской поддержки войск в пределах зоны ответственности корпуса и значительно повысит оперативность эвакуации и оказания помощи", - подчеркнул главнокомандующий.

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