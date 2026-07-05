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Новости Военная медицина
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Отдельный медицинский батальон появится в каждом армейском корпусе, - Сырский

Сирский анонсировал дальнейшие изменения в военной медицине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал успешным эксперимент по созданию отдельных медицинских батальонов универсального типа.

Об этом он сообщил по итогам совещания по вопросам военной медицины, сообщает Цензор.НЕТ.

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Успех универсальных медбатальонов

"Считаю успешным эксперимент по созданию отдельных медицинских батальонов универсального типа, которые обеспечивают медицинскую поддержку различных подразделений Сил обороны", - заявил Сырский.

Он отметил, что именно эти подразделения сегодня становятся флагманами внедрения новых подходов в военной медицине, в частности применения наземных роботизированных комплексов.

Ежемесячно количество успешных эвакуаций раненых с использованием НРК растет.

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В каждом корпусе появится отдельный медбатальон

По словам Сырского, следующим шагом станет создание отдельного медицинского батальона в составе каждого армейского корпуса.

"Это позволит обеспечить непрерывную систему медицинской поддержки войск в пределах зоны ответственности корпуса и значительно повысит оперативность эвакуации и оказания помощи", - подчеркнул главнокомандующий.

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Автор: 

медицина (2531) Александр Сырский (949) НРК наземный роботизированный комплекс (146)
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Топ комментарии
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Може це будуть лікарі-штурмовики: і штурмують, і лікують?
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05.07.2026 01:30 Ответить
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05.07.2026 01:35 Ответить
+2
Тепер бусифіковувати будуть не лише у штурмовики, а й у медики Рехворма.
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05.07.2026 01:50 Ответить

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