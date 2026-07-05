Отдельный медицинский батальон появится в каждом армейском корпусе, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал успешным эксперимент по созданию отдельных медицинских батальонов универсального типа.
Об этом он сообщил по итогам совещания по вопросам военной медицины, сообщает Цензор.НЕТ.
Успех универсальных медбатальонов
"Считаю успешным эксперимент по созданию отдельных медицинских батальонов универсального типа, которые обеспечивают медицинскую поддержку различных подразделений Сил обороны", - заявил Сырский.
Он отметил, что именно эти подразделения сегодня становятся флагманами внедрения новых подходов в военной медицине, в частности применения наземных роботизированных комплексов.
Ежемесячно количество успешных эвакуаций раненых с использованием НРК растет.
В каждом корпусе появится отдельный медбатальон
По словам Сырского, следующим шагом станет создание отдельного медицинского батальона в составе каждого армейского корпуса.
"Это позволит обеспечить непрерывную систему медицинской поддержки войск в пределах зоны ответственности корпуса и значительно повысит оперативность эвакуации и оказания помощи", - подчеркнул главнокомандующий.
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