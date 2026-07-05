Окремий медичний батальйон з’явиться у кожному армійському корпусі, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав успішним експеримент зі створення окремих медичних батальйонів універсального типу.
Про це він повідомив за підсумками наради з питань військової медицини, інформує Цензор.НЕТ.
Успіх універсальних медбатальйонів
"Вважаю успішним експеримент зі створення окремих медичних батальйонів універсального типу, які забезпечують медичну підтримку різних складових Сил оборони", - заявив Сирський.
Він зазначив, що саме ці підрозділи сьогодні стають флагманами впровадження нових підходів у військовій медицині, зокрема застосування наземних роботизованих комплексів.
Щомісяця кількість успішних евакуацій поранених із використанням НРК зростає.
У кожному корпусі з'явиться окремий медбатальйон
За словами Сирського, наступним кроком стане створення окремого медичного батальйону у складі кожного армійського корпусу.
"Це дозволить забезпечити безперервну систему медичної підтримки військ у межах смуги відповідальності корпусу та значно підвищить оперативність евакуації й надання допомоги",- наголосив головком.
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