Окремий медичний батальйон з’явиться у кожному армійському корпусі, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав успішним експеримент зі створення окремих медичних батальйонів універсального типу.

Про це він повідомив за підсумками наради з питань військової медицини, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Успіх універсальних медбатальйонів

"Вважаю успішним експеримент зі створення окремих медичних батальйонів універсального типу, які забезпечують медичну підтримку різних складових Сил оборони", - заявив Сирський.

Він зазначив, що саме ці підрозділи сьогодні стають флагманами впровадження нових підходів у військовій медицині, зокрема застосування наземних роботизованих комплексів.

Щомісяця кількість успішних евакуацій поранених із використанням НРК зростає.

Читайте також: У квітні зафіксовано зниження кількості тяжких поранень та ампутацій на фронті, - Сирський

У кожному корпусі з'явиться окремий медбатальйон

За словами Сирського, наступним кроком стане створення окремого медичного батальйону у складі кожного армійського корпусу.

"Це дозволить забезпечити безперервну систему медичної підтримки військ у межах смуги відповідальності корпусу та значно підвищить оперативність евакуації й надання допомоги",- наголосив головком.

Читайте також: Спрощено порядок використання та доступ до знеболювальних на фронті, - Міноборони