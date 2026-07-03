Сирський відвідав бойові частини на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках: скориговано кроки для покращення оперативного положення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бойові частини, які виконують завдання з відсічі російської агресії у Запорізькій області, зокрема, на Оріхівському напрямку та одному з найгарячіших – Гуляйпільському.

Про це головком повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Штурми окупантів попри великі втрати

"Противник не рахується із втратами та намагається просунутись вперед, посилюючи тиск на наші оборонні позиції", - зазначив Сирський.

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Наради з командирами та підсилення оборони

Головком заслухав командирів окремих бригад, штурмових полків, а також підрозділів безпілотних систем, які утримують визначені рубежі.

Також обговорили питання постачання різних зразків озброєння та типів боєприпасів для посилення конкретних смуг оборони.

"Віддав необхідні розпорядження. Також скоригували подальші кроки, які необхідно реалізувати для покращення оперативного положення", - розповів Сирський.

Окремо головнокомандувач виділив роботу об’єднаного центру координації вогневого ураження, який злагоджено та результативно працює на цьому напрямку та фактично паралізував логістику ворога на півдні Запорізької і Херсонської областей.

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