Путін наказав генштабу РФ прорахувати варіанти наступу з півночі, найімовірніша ціль – Чернігівщина, - Сирський

Російське військове командування за особистим наказом диктатора Володимира Путіна розробило кілька варіантів нових наступальних операцій з півночі, серед яких розглядається як повторне використання території Білорусі, так і прямий удар із Брянської області РФ у напрямку Чернігівщини.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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Вказівка Путіна

За словами Сирського, українське командування володіє інформацією про внутрішні процеси в оборонному відомстві країни-агресора та заздалегідь оцінює потенційні ризики.

"Ми знаємо, що Путін поставив завдання російському генеральному штабу прорахувати різні варіанти наступальної операції, у тому числі з території Білорусі, з метою захоплення Києва, з метою захоплення інших територій", - наголосив генерал.

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Аналізуючи загрозу з боку Білорусі, головнокомандувач висловив сумнів щодо готовності самопроголошеного білоруського керівництва знову втягнути свою країну в авантюру Кремля, проте запевнив, що Україна повністю готова до будь-якого розвитку подій.

"Один із варіантів — наступ з території Білорусі. Але я не думаю, що керівництво РБ погодиться, щоб росіяни знову використовували білоруську територію як плацдарм. Але Україна враховує і такий варіант", - зауважив Сирський.

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Головна загроза — удар із Брянської області на Чернігівщину

Головком уточнив, що росіяни не планують наступати на Київ. Натомість вони готують значно реалістичнішу та небезпечнішу локальну операцію.

"Найімовірніший варіант, і це підтверджується кількома даними, можливі наступальні дії на півночі з території Росії, з Брянської області... Не на Київ, на Чернігівську область. Ворог планує просунутися вглиб регіону, щоб розтягнути лінію фронту та змусити ЗСУ задіяти резерви з активних напрямків", - заявив він.

Сирський додав, що РФ прагне проникнути на Чернігівщину виключно заради того, аби змусити українське командування знімати та перекидати підрозділи з тих основних важливих ділянок фронту, де зараз Україна сама проводить активні дії та звільняє території, позбавивши ЗСУ оперативних резервів для подальших контрнаступів.

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