Путін наказав генштабу РФ прорахувати варіанти наступу з півночі, найімовірніша ціль – Чернігівщина, - Сирський
Російське військове командування за особистим наказом диктатора Володимира Путіна розробило кілька варіантів нових наступальних операцій з півночі, серед яких розглядається як повторне використання території Білорусі, так і прямий удар із Брянської області РФ у напрямку Чернігівщини.
Про це в інтерв'ю ТСН заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
Вказівка Путіна
За словами Сирського, українське командування володіє інформацією про внутрішні процеси в оборонному відомстві країни-агресора та заздалегідь оцінює потенційні ризики.
"Ми знаємо, що Путін поставив завдання російському генеральному штабу прорахувати різні варіанти наступальної операції, у тому числі з території Білорусі, з метою захоплення Києва, з метою захоплення інших територій", - наголосив генерал.
Аналізуючи загрозу з боку Білорусі, головнокомандувач висловив сумнів щодо готовності самопроголошеного білоруського керівництва знову втягнути свою країну в авантюру Кремля, проте запевнив, що Україна повністю готова до будь-якого розвитку подій.
"Один із варіантів — наступ з території Білорусі. Але я не думаю, що керівництво РБ погодиться, щоб росіяни знову використовували білоруську територію як плацдарм. Але Україна враховує і такий варіант", - зауважив Сирський.
Головна загроза — удар із Брянської області на Чернігівщину
Головком уточнив, що росіяни не планують наступати на Київ. Натомість вони готують значно реалістичнішу та небезпечнішу локальну операцію.
"Найімовірніший варіант, і це підтверджується кількома даними, можливі наступальні дії на півночі з території Росії, з Брянської області... Не на Київ, на Чернігівську область. Ворог планує просунутися вглиб регіону, щоб розтягнути лінію фронту та змусити ЗСУ задіяти резерви з активних напрямків", - заявив він.
Сирський додав, що РФ прагне проникнути на Чернігівщину виключно заради того, аби змусити українське командування знімати та перекидати підрозділи з тих основних важливих ділянок фронту, де зараз Україна сама проводить активні дії та звільняє території, позбавивши ЗСУ оперативних резервів для подальших контрнаступів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль