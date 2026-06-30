Від початку 2026 року Сили оборони деокупували понад 670 кв. км території України, - Сирський

З початку 2026 року Силам оборони України вдалося звільнити від російських загарбників понад 670 квадратних кілометрів території нашої держави.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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Виснаження окупантів у 2025-му та прорив у 2026-му

Журналіст Євген Плінський під час розмови з головнокомандувачем зауважив, що на тлі регулярних прогнозів щодо весняно-літного наступу росіян, реальна статистика демонструє обережний оптимізм. Зокрема, дані за травень вказують на те, що динаміка деокупації українських земель суттєво пришвидшилася.

Сирський пояснив, що теперішнє просування ЗСУ є другою фазою єдиного замислу військового командування, де кожен крок прораховувався заздалегідь.

"Кампанія 2025 року якраз і передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат, унеможливлення продовження наступу на всіх оперативно-стратегічних напрямках, що в принципі нам вдалося зробити", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

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Конкретні результати на полі бою

Завдяки тому що наступальний потенціал російських військ було вчасно підірвано, а їхні резерви знекровлено тривалими оборонними боями, українські захисники отримали тактичне вікно можливостей для проведення власних ударних операцій.

"Такі дії допомогли Силам оборони з початку 2026 року перейти до активних дій на деяких напрямках. Унаслідок цього станом на сьогодні від початку року вдалося звільнити понад 670 квадратних кілометрів української території", - резюмував Сирський.

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