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Новини Ситуація на фронті Деокупація територій
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Від початку 2026 року Сили оборони деокупували понад 670 кв. км території України, - Сирський

сирський

З початку 2026 року Силам оборони України вдалося звільнити від російських загарбників понад 670 квадратних кілометрів території нашої держави.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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Виснаження окупантів у 2025-му та прорив у 2026-му

Журналіст Євген Плінський під час розмови з головнокомандувачем зауважив, що на тлі регулярних прогнозів щодо весняно-літного наступу росіян, реальна статистика демонструє обережний оптимізм. Зокрема, дані за травень вказують на те, що динаміка деокупації українських земель суттєво пришвидшилася.

Сирський пояснив, що теперішнє просування ЗСУ є другою фазою єдиного замислу військового командування, де кожен крок прораховувався заздалегідь.

"Кампанія 2025 року якраз і передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат, унеможливлення продовження наступу на всіх оперативно-стратегічних напрямках, що в принципі нам вдалося зробити", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

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Конкретні результати на полі бою

Завдяки тому що наступальний потенціал російських військ було вчасно підірвано, а їхні резерви знекровлено тривалими оборонними боями, українські захисники отримали тактичне вікно можливостей для проведення власних ударних операцій.

"Такі дії допомогли Силам оборони з початку 2026 року перейти до активних дій на деяких напрямках. Унаслідок цього станом на сьогодні від початку року вдалося звільнити понад 670 квадратних кілометрів української території", - резюмував Сирський.

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Автор: 

бойові дії (6045) деокупація (955) Сирський Олександр (967) війна в Україні (8647)
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Топ коментарі
+3
Скільки поклали за цю деокупацію наших хлопців?
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30.06.2026 18:46 Відповісти
+2
А кацапи з початку 2026 року окупували Торецьк ,Покровськ ,Мирноград -і де твої "деокуповані понад 670 кв.км. території України " ?
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30.06.2026 18:47 Відповісти
+2
Як співали у відомій пісні часів творожнікового дитинства - "ми за ценой нє постоім " - йому що гарматного м'яса жалко ,так нового набусифікують.
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30.06.2026 18:49 Відповісти

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