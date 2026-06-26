ЗСУ знищують більше окупантів, ніж РФ вербує, але переломний момент ще попереду, - Сирський

Індустрія дронів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з 1 січня 2026 року Сили оборони ліквідували та поранили понад 183 тисячі російських військових, що перевищує рекрутингові спроможності Кремля. Водночас Росія ще не виснажилася остаточно, а переломний момент попереду.

Про це він сказав в інтерв'ю британській газеті The Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Коли очікувати переломний момент

Сирський підтвердив, що стратегічна оборонна операція ЗСУ демонструє високу ефективність.

"З 1 січня Сили оборони вбили або поранили більше ніж РФ змогла завербувати – понад 183 тис. російських військових. Наша головна мета – щоб ворог щодня втрачав понад 1000 особового складу вбитими або пораненими. Втрати настільки великі, що вони перевищують можливості противника поповнювати свої сили", - наголосив головком.

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Проте, за словами Сирського, говорити про стратегічний перелом зарано. Росія досі володіє значним накопиченим потенціалом.

"Я не можу однозначно сказати, що війна наближається до переломного моменту. Ми сподіваємося, що настане момент, коли ворог мобілізує всі свої сили, ресурси та дії, після чого настане виснаження. Тоді може настати переломний момент", - каже він.

Для України напад – найкраща форма захисту

Генерал також заявив, що Київ більше не програє війну, Росія більше її не виграє, але це може тривати недовго.

"Війна — це постійне змагання між технологіями, економіками та ресурсами, а також протистояння між арміями. Навіть не маючи переваги, ми повинні проводити активні оборонні операції, а там, де дозволяють обставини, –– наступальні операції", - пояснив Сирський, додавши, що напад залишається найкращою формою захисту.

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Дронова революція: паритет Першої світової війни

Окремо головком ЗСУ зупинився на питанні безпілотних систем. Станом на сьогодні Україна перевершує ворога за обсягами наявних FPV-дронів у співвідношенні від 1,7:1 до 2:1. Українських дронів-камікадзе на фронті наразі більше, ніж російських військових на її території.

Втім, такий контроль із повітря змінив філософію бою, паралізувавши масштабні наступальні операції

"Це унеможливлює розгортання бронетехніки, оскільки вона буде знищена задовго до досягнення лінії зіткнення. Тож наразі наші солдати, як і солдати противника, фактично змушені просуватися пішки, як і під час Першої світової війни", - додав Сирський.

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