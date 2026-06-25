США вперше застосували українські морські дрони Magura V5 під час навчань у Філіппінах, - Bloomberg

Індустрія дронів

Військові Сполучених Штатів вперше застосували українські морські безпілотники Magura V5 під час навчань в Індо-Тихоокеанському регіоні. Під час маневрів у Філіппінах безпілотники потопили списаний корабель-мішень.

Про це повідомляє Bloomberg, журналісти якого отримали відеопідтвердження навчань, передає Цензор.НЕТ.

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Більше про випробування

На відео зафіксовано, як безекіпажний надводний апарат Magura врізається в цільове судно, яке пішло на дно за кілька секунд. Це стало першим застосуванням дронів цього класу за межами війни Росії проти України.

Безпілотники Magura V5 розробила українська компанія Uforce. Українські війська неодноразово цими морськими дронами успішно атакували кораблі Чорноморського флоту РФ.

За словами генерального директора компанії Олега Рогинського, за допомогою Magura вдалося потопити близько десяти російських військових кораблів.

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Рогинський додав, що компанія веде переговори з країнами Індо-Тихоокеанського регіону і розглядає будівництво щонайменше двох виробничих потужностей в Азії.

Експерти вважають, що морські дрони можуть відігравати дедалі важливішу роль у потенційних конфліктах в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема навколо Тайваню. Їхньою перевагою є відносно низька вартість та здатність діяти у зонах підвищеного ризику без загрози для екіпажів.

За даними Bloomberg, США, Китай, Японія та інші країни активно розробляють і випробовують надводні та підводні безпілотні системи. До 2030 року в Індо-Тихоокеанському регіоні можуть бути розгорнуті тисячі невеликих морських дронів.

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Що відомо про дрон Magura V5

Magura V5 — це багатоцільовий морський безпілотник. Він здатний вести розвідку, патрулювання, виконувати пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту та бойові місії.

Вперше Україна представила морський безпілотник на оборонній виставці в Туреччині у липні 2023 року.

Його довжина становить 5,5 м, а ширина — 1,5 м. Максимальна швидкість сягає понад 77 км/год. Апарат може нести до 320 кг навантаження і працювати в радіусі 830 км.

3 травня 2025 року українські військові вперше у світі ударом з морського дрона Magura знищили російський бойовий літак Су-30.

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