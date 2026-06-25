США впервые применили украинские морские дроны Magura V5 во время учений на Филиппинах, - Bloomberg

Индустрия дронов

Военные Соединенных Штатов впервые применили украинские морские беспилотники Magura V5 в ходе учений в Индо-Тихоокеанском регионе. Во время маневров на Филиппинах беспилотники потопили списанный корабль-мишень.

Об этом сообщает Bloomberg, журналисты которого получили видеоподтверждение учений, передает Цензор.НЕТ.

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Подробнее об испытаниях

На видео запечатлено, как беспилотный надводный аппарат Magura врезается в целевое судно, которое пошло ко дну за несколько секунд. Это стало первым применением дронов этого класса за пределами войны России против Украины.

Беспилотники Magura V5 разработала украинская компания Uforce. Украинские войска неоднократно с помощью этих морских дронов успешно атаковали корабли Черноморского флота РФ.

По словам генерального директора компании Олега Рогинского, с помощью Magura удалось потопить около десяти российских военных кораблей.

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Рогинский добавил, что компания ведет переговоры со странами Индо-Тихоокеанского региона и рассматривает возможность строительства как минимум двух производственных мощностей в Азии.

Эксперты считают, что морские дроны могут играть все более важную роль в потенциальных конфликтах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности вокруг Тайваня. Их преимуществом является относительно низкая стоимость и способность действовать в зонах повышенного риска без угрозы для экипажей.

По данным Bloomberg, США, Китай, Япония и другие страны активно разрабатывают и испытывают надводные и подводные беспилотные системы. К 2030 году в Индо-Тихоокеанском регионе могут быть развернуты тысячи небольших морских дронов.

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Что известно о дроне Magura V5

Magura V5 - это многоцелевой морской беспилотник. Он способен вести разведку, патрулирование, выполнять поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота и боевые миссии.

Впервые Украина представила морской беспилотник на оборонной выставке в Турции в июле 2023 года.

Его длина составляет 5,5 м, а ширина - 1,5 м. Максимальная скорость достигает более 77 км/ч. Аппарат может нести до 320 кг груза и работать в радиусе 830 км.

3 мая 2025 года украинские военные впервые в мире ударом с морского дрона Magura уничтожили российский боевой самолет Су-30.

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