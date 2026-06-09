Норвегия выделит более 1 млрд крон на морские дроны для Украины

Норвегия продолжает усиливать военную поддержку Украины и вкладывает значительные средства в развитие морских беспилотных технологий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба правительства Норвегии. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре сообщил, что в 2026 году правительство направит 1,2 миллиарда норвежских крон, что составляет примерно 127 миллионов долларов, на разработку и закупку морских дронов для Украины.

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Средства будут выделены в рамках программы Нансена

Финансирование будет осуществляться в рамках программы Нансена – долгосрочного плана поддержки Украины, рассчитанного до 2030 года.

По словам Стёре, средства пойдут на разработку и закупку морских надводных беспилотников, которые будут производиться при участии норвежских и украинских предприятий.

"Правительство решило выделить 1,2 миллиарда норвежских крон из программы Нансена на развитие и закупки в 2026 году за счет поставок из норвежской и украинской промышленности", — отметил глава правительства.

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Морские дроны помогают защищать Черное море

В норвежском правительстве отмечают, что морские беспилотники уже доказали свою эффективность во время войны.

Такие системы используются для разведки, проведения ударных операций и защиты от российских атак.

Кроме того, они играют важную роль в обеспечении безопасности судоходства в Черном море и поддержании экспорта украинского зерна и других товаров.

"Норвежская морская промышленность является мировым лидером. Я рад, что этот опыт также может быть использован для поддержки борьбы Украины за свободу", – заявил Йонас Гар Стёре.

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Решение объявили после встречи с Зеленским

О новом пакете поддержки сообщили после встречи премьер-министра Норвегии с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне.

Переговоры состоялись во время саммита глав правительств стран Северной и Балтийской Европы, где украинский лидер был почетным гостем.

Норвегия вместе с Великобританией также возглавляет международную коалицию морских возможностей, созданную для поддержки Украины.

Кроме того, парламент Норвегии уже одобрил продление военной помощи Украине в 2026 году на общую сумму 70 миллиардов норвежских крон. Правительство страны отмечает, что распределение средств осуществляется в тесной координации с украинскими властями для максимально эффективного использования ресурсов.

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