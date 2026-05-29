Греция готовит ноту протеста Украине из-за морского дрона у острова Лефкада

Дипломатические отношения между Афинами и Киевом оказались на грани серьезного кризиса. Греция готовится в ближайшие дни направить официальную ноту протеста Украине в связи с инцидентом, связанным с обнаружением якобы украинского морского беспилотника вблизи острова Лефкада.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом сообщили дипломатические источники в Афинах.

Греция требует извинений

По данным местных СМИ, неуправляемый морской дрон, который перевозил около 100 кг взрывчатки, в воде заметили рыбаки. Греческие спецслужбы предполагают, что он должен был атаковать суда российского "теневого флота", курсирующие в Средиземном море, однако потерял управление.

Инцидент спровоцировал громкий политический скандал в Греции. Местные чиновники опасаются за туристическую отрасль страны, в частности из-за угрозы безопасности круизных лайнеров.

Афины уже заявили, что не позволят превратить Средиземное море в зону боевых действий. Глава Минобороны Греции Никос Дендиас в начале мая заявил, что "Украина должна нам огромные извинения".

Нота протеста в связи с инцидентом

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис проинформировал о происшествии главу европейской дипломатии Каю Каллас, пытаясь придать инциденту международный резонанс.

В Киеве заверили, что расследуют этот случай. В то же время украинские политики отмечают: Афинам стоит сосредоточить внимание не на претензиях к Украине, которая защищается, а на действиях России, которая и развязала эту войну.

Журналисты добавляют, что этот инцидент обнажил глубокий раскол в ЕС по поводу приоритетов безопасности: если страны Балтии четко видят агрессию РФ, то Греция больше склонна беспокоиться о собственных спорах с Турцией.

Что предшествовало?

  • Напомним, что 8 мая сообщалось о том, что в Греции обнаружили предположительно украинский морской дрон Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. Его передали береговой охране.

Давно пора ставить самоліквідатор або якійсь самозатоплювач. Турки постійно виловлюють. Рано чи пізно його виловлять кацапи та підірвуть ним якійсь лайнер.
29.05.2026 18:22 Ответить
Ще одні захребетники Європи вий@буються. Чим нікчемніша країна-тим більше дешевого гонору. Падли.
29.05.2026 18:52 Ответить
Не хочуть перетворити Середземне море на зону бойових дій? Нехер пускати кацапсячий тіньовий флот у море. Ібаште їх самі.
29.05.2026 18:32 Ответить
То кацапський !
29.05.2026 18:22 Ответить
Греки ніяк не можуть натішитись морським дроном
29.05.2026 18:22 Ответить
Та це вони від заздрощів пісяються.
Дрон пройшов майже 1800 км, через Босфор і Дарданели, між >1000 островами Егейського моря і Адріатики, втративши керування, з працюючим двигуном, один, без ансам***, сам ***...
Греки нам безкоштовно ро***ть рекламу за «ефектом Стрейзанд». Тайвань вже мабуть у захваті.
29.05.2026 18:48 Ответить
29.05.2026 18:50 Ответить
29.05.2026 18:22 Ответить
Нас там нема, пішли *****.
29.05.2026 18:24 Ответить
Готовьте грекам ответную Ноту, про геноцид Трои!
29.05.2026 18:25 Ответить
А не пішли б ви на"уй зі своїми нотами
29.05.2026 18:27 Ответить
Насправді , це питання до нашого МЗС - в Греції , взагалі , знають що в нас війна ? Що там відбувається в їх медіа - просторі ?
29.05.2026 18:29 Ответить
29.05.2026 18:32 Ответить
Православні сраколизи гундяя активізувалися після стимулу кацапським баблом!
29.05.2026 18:35 Ответить
Покладіть цю ноту, під договір безпеки, який ви підписали с зеленським...
29.05.2026 18:44 Ответить
А через Босфор він не міг дрейфувати до Греції? Чи Туреччина б його виявила і не пропустила б?
29.05.2026 18:46 Ответить
Не хочете, щоб дрони некеровані плавали? Дайте ППО. У вас є 6 батарей петріотів, якими ви не користуєтесь? Ну ось і поділіться хоча б двома. Також можете підкинути С-300 та Crotale.
29.05.2026 18:48 Ответить
ля мінор?
29.05.2026 19:06 Ответить
Чи не проблема , якщо греки незадоволені , віддати цей острів туркам .
29.05.2026 19:07 Ответить
Розірвати відносини, вислати посла
29.05.2026 19:37 Ответить
От що значить в ЄС побували і одразу задротської херні набралися((
29.05.2026 19:49 Ответить
 
 