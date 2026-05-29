Греция готовит ноту протеста Украине из-за морского дрона у острова Лефкада
Дипломатические отношения между Афинами и Киевом оказались на грани серьезного кризиса. Греция готовится в ближайшие дни направить официальную ноту протеста Украине в связи с инцидентом, связанным с обнаружением якобы украинского морского беспилотника вблизи острова Лефкада.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом сообщили дипломатические источники в Афинах.
Греция требует извинений
По данным местных СМИ, неуправляемый морской дрон, который перевозил около 100 кг взрывчатки, в воде заметили рыбаки. Греческие спецслужбы предполагают, что он должен был атаковать суда российского "теневого флота", курсирующие в Средиземном море, однако потерял управление.
Инцидент спровоцировал громкий политический скандал в Греции. Местные чиновники опасаются за туристическую отрасль страны, в частности из-за угрозы безопасности круизных лайнеров.
Афины уже заявили, что не позволят превратить Средиземное море в зону боевых действий. Глава Минобороны Греции Никос Дендиас в начале мая заявил, что "Украина должна нам огромные извинения".
Нота протеста в связи с инцидентом
Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис проинформировал о происшествии главу европейской дипломатии Каю Каллас, пытаясь придать инциденту международный резонанс.
В Киеве заверили, что расследуют этот случай. В то же время украинские политики отмечают: Афинам стоит сосредоточить внимание не на претензиях к Украине, которая защищается, а на действиях России, которая и развязала эту войну.
Журналисты добавляют, что этот инцидент обнажил глубокий раскол в ЕС по поводу приоритетов безопасности: если страны Балтии четко видят агрессию РФ, то Греция больше склонна беспокоиться о собственных спорах с Турцией.
Что предшествовало?
- Напомним, что 8 мая сообщалось о том, что в Греции обнаружили предположительно украинский морской дрон Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. Его передали береговой охране.
Дрон пройшов майже 1800 км, через Босфор і Дарданели, між >1000 островами Егейського моря і Адріатики, втративши керування, з працюючим двигуном, один, без ансам***, сам ***...
Греки нам безкоштовно ро***ть рекламу за «ефектом Стрейзанд». Тайвань вже мабуть у захваті.