Греция готовит ноту протеста Украине из-за морского дрона у острова Лефкада

Дипломатические отношения между Афинами и Киевом оказались на грани серьезного кризиса. Греция готовится в ближайшие дни направить официальную ноту протеста Украине в связи с инцидентом, связанным с обнаружением якобы украинского морского беспилотника вблизи острова Лефкада.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом сообщили дипломатические источники в Афинах.

Греция требует извинений

По данным местных СМИ, неуправляемый морской дрон, который перевозил около 100 кг взрывчатки, в воде заметили рыбаки. Греческие спецслужбы предполагают, что он должен был атаковать суда российского "теневого флота", курсирующие в Средиземном море, однако потерял управление.

Инцидент спровоцировал громкий политический скандал в Греции. Местные чиновники опасаются за туристическую отрасль страны, в частности из-за угрозы безопасности круизных лайнеров.

Афины уже заявили, что не позволят превратить Средиземное море в зону боевых действий. Глава Минобороны Греции Никос Дендиас в начале мая заявил, что "Украина должна нам огромные извинения".

Нота протеста в связи с инцидентом

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис проинформировал о происшествии главу европейской дипломатии Каю Каллас, пытаясь придать инциденту международный резонанс.

В Киеве заверили, что расследуют этот случай. В то же время украинские политики отмечают: Афинам стоит сосредоточить внимание не на претензиях к Украине, которая защищается, а на действиях России, которая и развязала эту войну.

Журналисты добавляют, что этот инцидент обнажил глубокий раскол в ЕС по поводу приоритетов безопасности: если страны Балтии четко видят агрессию РФ, то Греция больше склонна беспокоиться о собственных спорах с Турцией.

