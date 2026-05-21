Греция ждет от Украины извинений из-за морского дрона у своих берегов
Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что Украина должна предоставить официальные объяснения и принести извинения его стране за морской дрон у ее берегов.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
Абсолютные гарантии
"Она должна принести нам свои самые глубокие извинения. И помимо извинений, она должна предоставить нам абсолютные гарантии, что подобное больше не повторится в этом регионе", - подчеркнул Дендиас.
Как отмечается, Афины "серьезно обеспокоены" инцидентом, поскольку греческое правительство считает, что "возникла серьезная угроза безопасности судоходства" в Средиземном море.
"Сколько погибших мы бы оплакивали? И насколько это допустимо в Средиземноморье?" - сказал Дендиас.
Пресс-секретарь греческого МИД Лана Зохиу назвала этот случай "особенно серьезным инцидентом".
Официальные шаги
По ее словам, Афины ожидают получения МИД результатов расследования от Генерального штаба национальной обороны, прежде чем предпринимать какие-либо официальные меры.
"После получения официального заключения Генерального штаба национальной обороны Министерство иностранных дел примет необходимые меры и официальные шаги на двустороннем и международном уровнях", - подчеркнула Зохиу.
Она добавила, что в настоящее время продолжаются двусторонние переговоры и Греция ожидает официального результата.
Что предшествовало?
- Напомним, что 8 мая сообщалось о том, что в Греции обнаружили, предположительно, украинский морской дрон Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. Его передали береговой охране.
війна в Україні , питання виживання українського народу? Та пофіг, принесіть глибокі вибачення та пообіцяйте, що російські рублі і далі капатимуть грекам в кишені.
ідіоти🤦♂️
Щось не розумію з якого часу і чому Європа почала так знами розмовляти?!
То Греція, то Фінляндія, Латвія, Польща, Угорщина.
Що відбувається взагалі?
Я правильно розумію, що ми маємо тихенько і вельми обережно відбивртися від кривавої агресії параші, так щоб нікому навколо не псувати свято життя навіть нагадуванням про страждання українців?!
Хто пояснить як це і коли виникло?