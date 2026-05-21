Греция ждет от Украины извинений из-за морского дрона у своих берегов

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что Украина должна предоставить официальные объяснения и принести извинения его стране за морской дрон у ее берегов.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

Абсолютные гарантии

"Она должна принести нам свои самые глубокие извинения. И помимо извинений, она должна предоставить нам абсолютные гарантии, что подобное больше не повторится в этом регионе", - подчеркнул Дендиас.

Как отмечается, Афины "серьезно обеспокоены" инцидентом, поскольку греческое правительство считает, что "возникла серьезная угроза безопасности судоходства" в Средиземном море.

"Сколько погибших мы бы оплакивали? И насколько это допустимо в Средиземноморье?" - сказал Дендиас.

Пресс-секретарь греческого МИД Лана Зохиу назвала этот случай "особенно серьезным инцидентом".

Официальные шаги

По ее словам, Афины ожидают получения МИД результатов расследования от Генерального штаба национальной обороны, прежде чем предпринимать какие-либо официальные меры.

"После получения официального заключения Генерального штаба национальной обороны Министерство иностранных дел примет необходимые меры и официальные шаги на двустороннем и международном уровнях", - подчеркнула Зохиу.

Она добавила, что в настоящее время продолжаются двусторонние переговоры и Греция ожидает официального результата.

Что предшествовало?

  • Напомним, что 8 мая сообщалось о том, что в Греции обнаружили, предположительно, украинский морской дрон Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. Его передали береговой охране.

перекладаю: грецькі олігархи роблять гарні гроші на схемах з російською нафтою.

війна в Україні , питання виживання українського народу? Та пофіг, принесіть глибокі вибачення та пообіцяйте, що російські рублі і далі капатимуть грекам в кишені.
21.05.2026 14:59 Ответить
подякували б за безкоштовну перевірку їх дирявого кордону
21.05.2026 14:51 Ответить
Через спротив Греції та Мальти ЄС досі не може ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ, - ОП
21.05.2026 14:53 Ответить
21.05.2026 14:51 Ответить
А на ньому написано що він Український? А може то параша підкинула!!! Чи такі версії у потужній країні нати не розглядаються?
21.05.2026 14:54 Ответить
абсолютні гарантії Вам обов'язково нададуть на будапештському папірцю - не хвілюйтесь )
21.05.2026 14:57 Ответить
"Скількох загиблих ми б оплакували? І наскільки це допустимо в Середземномор'ї?" - сказав Дендіас. Ага...А в Українi суцiльнi пiснi та танцi на цвинтарях...*****..
21.05.2026 14:58 Ответить
перекладаю: грецькі олігархи роблять гарні гроші на схемах з російською нафтою.

війна в Україні , питання виживання українського народу? Та пофіг, принесіть глибокі вибачення та пообіцяйте, що російські рублі і далі капатимуть грекам в кишені.
21.05.2026 14:59 Ответить
то ось які вони європейські цінності ! загиблі українці що не люди ? а те робиться в українських містах і селах допустимо ?
21.05.2026 15:01 Ответить
багато хто симпатизує та любить кацапстан, але в голос про це не кажуть.
21.05.2026 15:07 Ответить
тож треба зробити так щоб не було що любити . весь кацапстан має згоріти як НПЗ в Туапсе .
21.05.2026 15:13 Ответить
Залишилася справа за малим. Ти або сам мобілізуєшся і підпалиш весь кацапстан або тебе запхнуть у бусик...)
21.05.2026 15:17 Ответить
Вибачень? За що!? Україна що планово їх туди запускала?
ідіоти🤦‍♂️
21.05.2026 15:14 Ответить
Та будь ти проклятий!
21.05.2026 15:17 Ответить
Піндоси вони й в африці піндоси, як були продажними сцикливими курвами, так ними й залишаються. Греція ні з ким не воюючи, живе на утриманні ЄС, бо соціалісти, за яких десятиліттями голосував "мудрий грецький нарід", довели країну до повної сраки в економіці. Головними причинами були величезний державний борг, роздутий соціальний сектор, низька конкурентоспроможність та приховування реального дефіциту бюджету. Країна уникла дефолту лише завдяки тривалим програмам фінансової допомоги від міжнародних кредиторів (ЄС, МВФ).
21.05.2026 15:23 Ответить
А те, що в Середземному морі швендяють підводні лодки параші з більш серьозною.начінкою та кораблі рашистськи йдуть.на дно з ядерною х...нею для кімчена, то все норм?

Щось не розумію з якого часу і чому Європа почала так знами розмовляти?!
То Греція, то Фінляндія, Латвія, Польща, Угорщина.
Що відбувається взагалі?
Я правильно розумію, що ми маємо тихенько і вельми обережно відбивртися від кривавої агресії параші, так щоб нікому навколо не псувати свято життя навіть нагадуванням про страждання українців?!
Хто пояснить як це і коли виникло?
21.05.2026 15:25 Ответить
 
 