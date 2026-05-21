Греція чекає від України вибачень через морський дрон біля своїх берегів
Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що Україна має надати офіційні пояснення та вибачитися перед його країною за морський дрон біля її берегів.
Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.
Абсолютні гарантії
"Вона має принести нам свої найглибші вибачення. І крім вибачень, вона повинна надати нам абсолютні гарантії, що подібне більше не повториться в цьому регіоні", - наголосив Дендіас.
Як зазначається, Афіни "серйозно стурбовані" щодо інциденту, оскільки грецький уряд вважає, що "виникла серйозна загроза безпеці судноплавства" в Середземному морі.
"Скількох загиблих ми б оплакували? І наскільки це допустимо в Середземномор'ї?" - сказав Дендіас.
Речниця грецького МЗС Лана Зохіу назвала цей випадок "особливо серйозним інцидентом".
Офіційні кроки
За її словами, Афіни очікують на отримання МЗС результатів розслідування від Генерального штабу національної оборони, перш ніж вживати будь-яких офіційних заходів.
"Після отримання офіційного висновку Генерального штабу національної оборони Міністерство закордонних справ вживатиме необхідних заходів та офіційних кроків на двосторонньому та міжнародному рівнях", - наголосила Зохіу.
Вона додала, що наразі тривають двосторонні переговори і Греція чекає на офіційний результат.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося про те, що у Греції виявили ймовірно український морський дрон Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні.
війна в Україні , питання виживання українського народу? Та пофіг, принесіть глибокі вибачення та пообіцяйте, що російські рублі і далі капатимуть грекам в кишені.
ідіоти🤦♂️
Щось не розумію з якого часу і чому Європа почала так знами розмовляти?!
То Греція, то Фінляндія, Латвія, Польща, Угорщина.
Що відбувається взагалі?
Я правильно розумію, що ми маємо тихенько і вельми обережно відбивртися від кривавої агресії параші, так щоб нікому навколо не псувати свято життя навіть нагадуванням про страждання українців?!
Хто пояснить як це і коли виникло?