Греція чекає від України вибачень через морський дрон біля своїх берегів

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що Україна має надати офіційні пояснення та вибачитися перед його країною за морський дрон біля її берегів.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

Абсолютні гарантії

"Вона має принести нам свої найглибші вибачення. І крім вибачень, вона повинна надати нам абсолютні гарантії, що подібне більше не повториться в цьому регіоні", - наголосив Дендіас.

Як зазначається, Афіни "серйозно стурбовані" щодо інциденту, оскільки грецький уряд вважає, що "виникла серйозна загроза безпеці судноплавства" в Середземному морі.

"Скількох загиблих ми б оплакували? І наскільки це допустимо в Середземномор'ї?" - сказав Дендіас.

Речниця грецького МЗС Лана Зохіу назвала цей випадок "особливо серйозним інцидентом".

Офіційні кроки

За її словами, Афіни очікують на отримання МЗС результатів розслідування від Генерального штабу національної оборони, перш ніж вживати будь-яких офіційних заходів.

"Після отримання офіційного висновку Генерального штабу національної оборони Міністерство закордонних справ вживатиме необхідних заходів та офіційних кроків на двосторонньому та міжнародному рівнях", - наголосила Зохіу.

Вона додала, що наразі тривають двосторонні переговори і Греція чекає на офіційний результат.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося про те, що у Греції виявили ймовірно український морський дрон Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні.

перекладаю: грецькі олігархи роблять гарні гроші на схемах з російською нафтою.

війна в Україні , питання виживання українського народу? Та пофіг, принесіть глибокі вибачення та пообіцяйте, що російські рублі і далі капатимуть грекам в кишені.
21.05.2026 14:59 Відповісти
А на ньому написано що він Український? А може то параша підкинула!!! Чи такі версії у потужній країні нати не розглядаються?
21.05.2026 14:54 Відповісти
подякували б за безкоштовну перевірку їх дирявого кордону
21.05.2026 14:51 Відповісти
21.05.2026 14:51 Відповісти
А на ньому написано що він Український? А може то параша підкинула!!! Чи такі версії у потужній країні нати не розглядаються?
21.05.2026 14:54 Відповісти
абсолютні гарантії Вам обов'язково нададуть на будапештському папірцю - не хвілюйтесь )
21.05.2026 14:57 Відповісти
"Скількох загиблих ми б оплакували? І наскільки це допустимо в Середземномор'ї?" - сказав Дендіас. Ага...А в Українi суцiльнi пiснi та танцi на цвинтарях...*****..
21.05.2026 14:58 Відповісти
21.05.2026 14:59 Відповісти
то ось які вони європейські цінності ! загиблі українці що не люди ? а те робиться в українських містах і селах допустимо ?
21.05.2026 15:01 Відповісти
багато хто симпатизує та любить кацапстан, але в голос про це не кажуть.
21.05.2026 15:07 Відповісти
тож треба зробити так щоб не було що любити . весь кацапстан має згоріти як НПЗ в Туапсе .
21.05.2026 15:13 Відповісти
Вибачень? За що!? Україна що планово їх туди запускала?
ідіоти🤦‍♂️
21.05.2026 15:14 Відповісти
Та будь ти проклятий!
21.05.2026 15:17 Відповісти
Піндоси вони й в африці піндоси, як були продажними сцикливими курвами, так ними й залишаються. Греція ні з ким не воюючи, живе на утриманні ЄС, бо соціалісти, за яких десятиліттями голосував "мудрий грецький нарід", довели країну до повної сраки в економіці. Головними причинами були величезний державний борг, роздутий соціальний сектор, низька конкурентоспроможність та приховування реального дефіциту бюджету. Країна уникла дефолту лише завдяки тривалим програмам фінансової допомоги від міжнародних кредиторів (ЄС, МВФ).
21.05.2026 15:23 Відповісти
Смысл работать если деньги и так дают? Вполне естественная реакция, винить их нельзя.
21.05.2026 15:59 Відповісти
А те, що в Середземному морі швендяють підводні лодки параші з більш серьозною.начінкою та кораблі рашистськи йдуть.на дно з ядерною х...нею для кімчена, то все норм?

Щось не розумію з якого часу і чому Європа почала так знами розмовляти?!
То Греція, то Фінляндія, Латвія, Польща, Угорщина.
Що відбувається взагалі?
Я правильно розумію, що ми маємо тихенько і вельми обережно відбивртися від кривавої агресії параші, так щоб нікому навколо не псувати свято життя навіть нагадуванням про страждання українців?!
Хто пояснить як це і коли виникло?
21.05.2026 15:25 Відповісти
Выбачаюсь, Громадянын Украины! вид имени Украины. Достатьно?
21.05.2026 15:36 Відповісти
Теперь начнутся вопросы к Греции! Не совсем понятно как хрень туда попала! И почему Держава Украина должна перед Греками выбачатись?
21.05.2026 15:41 Відповісти
Нехай кацапстан вибачається що почав цю війну в Європі!
21.05.2026 15:37 Відповісти
У греків є докази, що саме Україна випустила цей дрон? Бо те що він український не означає що це зробила саме Україна. У нас немає прямого виходу до Середземного моря. То цей дрон могла випустити буль яка країна, що є вихід до нього, та придбала дрон у нас. Або кацапи могли скинути захоплений дрон з яхти якогось лаптеногого олігарха
21.05.2026 15:38 Відповісти
Хрена себе, губу закатайте обратно. Вообще вкрай обкурились там
21.05.2026 15:56 Відповісти
 
 